Эстония запретила ввозить бензин в канистрах из россии — Finance.ua

Эстония запретила ввозить бензин в канистрах из россии Сегодня 13:33 — Энергетика

Эстония запретит водителям ввозить на территорию страны бензин в канистрах из россии с 6 февраля.

Об этом сообщает сайт правительства Эстонии.

С понедельника, 6 февраля, в страны Евросоюза будет запрещена закупка и ввоз российских нефтепродуктов.

Как уточнила представитель эстонского департамента Пирет Тинкус, слова которой цитируются в сообщении, топливо, используемое для механических средств, также подпадает под санкции ЕС.

По ее словам, резидентам Евросоюза будет разрешено покупать бензин у россии только в том объеме, который позволит им завершить поездку и вернуться на территорию ЕС.

Как пояснила Тинкус, это означает, что пассажир имеет право ввозить в Евросоюз топливо, находящееся в стандартном автомобильном баке и предназначенное для использования в нем же.

Аналогичный запрет будет действовать при въезде из рф в Латвию, Литву и Финляндию.

Справка Finance.ua:

4 февраля Совет Европейского союза официально утвердил ограничение цен на нефтепродукты, имеющие происхождение или экспортируемые из россии.

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