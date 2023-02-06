Эстония запретила ввозить бензин в канистрах из россии — Finance.ua

Эстония запретила ввозить бензин в канистрах из россии
Эстония запретит водителям ввозить на территорию страны бензин в канистрах из россии с 6 февраля.
Об этом сообщает сайт правительства Эстонии.
С понедельника, 6 февраля, в страны Евросоюза будет запрещена закупка и ввоз российских нефтепродуктов.
Как уточнила представитель эстонского департамента Пирет Тинкус, слова которой цитируются в сообщении, топливо, используемое для механических средств, также подпадает под санкции ЕС.
По ее словам, резидентам Евросоюза будет разрешено покупать бензин у россии только в том объеме, который позволит им завершить поездку и вернуться на территорию ЕС.
Как пояснила Тинкус, это означает, что пассажир имеет право ввозить в Евросоюз топливо, находящееся в стандартном автомобильном баке и предназначенное для использования в нем же.
Аналогичный запрет будет действовать при въезде из рф в Латвию, Литву и Финляндию.
Справка Finance.ua:
- 4 февраля Совет Европейского союза официально утвердил ограничение цен на нефтепродукты, имеющие происхождение или экспортируемые из россии.
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