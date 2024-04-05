Если Украина продолжит атаковать российские НПЗ, рф уже не сможет их восстановить, — эксперт Сегодня 21:35 — Казна и Политика

Дальнейшие атаки Сил Обороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке рф возникнет дефицит. Об этом в эфире проекта «Тема с Мосейчук» заявил директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Белоколос.

«Это абсолютно правильный шаг Украины. Мы имеем право и должны это делать», — считает эксперт.

По его словам, о серьезной угрозе своей нефтеперерабатывающей промышленности уже открыто говорят сами россияне.

«Если Украина будет поддерживать такой же масштаб и темп этих атак, то россия не сможет их восстанавливать. Там очень много технических деталей. Это оборудование, которое нельзя украсть и привезти в кармане где-нибудь контрабандой», — объясняет Олег Белоколос.

Отчасти что-то можно импортировать из Китая, но этого будет недостаточно.

«Очень много оборудования, которое было произведено в Германии, во Франции. Есть специальные химические вещества, которые используются в технологии производства — это все не просто так приобрести», — отметил эксперт.

По убеждению Олега Белоколоса, это весомый инструмент в руках Украины, который может принудить москву к миру.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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