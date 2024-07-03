Если получил штраф от ТЦК. Где узнать об открытом исполнительном производстве — Finance.ua
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Если получил штраф от ТЦК. Где узнать об открытом исполнительном производстве

Личные финансы
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Если получил штраф от ТЦК. Где узнать об открытом исполнительном производстве
Если получил штраф от ТЦК. Где узнать об открытом исполнительном производстве
Военнообязанные, получившие штраф от ТЦК и СП, и в отношении которых открыто производство, могут увидеть информацию в открытой системе.
Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».
«Если ТЦК наложил своим постановлением штраф на лицо… и это лицо не спешит добровольно его уплатить, это может грозить блокированием счета и последующим взысканием средств и имущества. Кроме непосредственно посещения ТЦК или установки приложения Резерв+, такое лицо может узнать свой статус через Автоматизированную систему исполнительного производства», — говорится в сообщении.
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Так, чтобы узнать о ходе исполнительного производства, следует воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства. Поиск можно осуществить по своей фамилии и имени.
Поиск информации через вебсайт осуществляется по следующим параметрам:
  • фамилия, имя, отчество
  • число, месяц, год рождения должника — физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя — физического лица
  • наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований для юридического лица — должника и взыскателя
  • УНЗР взыскателя — физического лица, должника — физического лица (при наличии)
  • номер исполнительного производства.

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По материалам:
Українські Новини
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