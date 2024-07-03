Если получил штраф от ТЦК. Где узнать об открытом исполнительном производстве — Finance.ua

Если получил штраф от ТЦК. Где узнать об открытом исполнительном производстве Сегодня 19:03 — Личные финансы

Если получил штраф от ТЦК. Где узнать об открытом исполнительном производстве

Военнообязанные, получившие штраф от ТЦК и СП, и в отношении которых открыто производство, могут увидеть информацию в открытой системе.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

«Если ТЦК наложил своим постановлением штраф на лицо… и это лицо не спешит добровольно его уплатить, это может грозить блокированием счета и последующим взысканием средств и имущества. Кроме непосредственно посещения ТЦК или установки приложения Резерв+, такое лицо может узнать свой статус через Автоматизированную систему исполнительного производства», — говорится в сообщении.

Так, чтобы узнать о ходе исполнительного производства, следует воспользоваться Автоматизированной системой исполнительного производства . Поиск можно осуществить по своей фамилии и имени.

Поиск информации через вебсайт осуществляется по следующим параметрам:

фамилия, имя, отчество

число, месяц, год рождения должника — физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя — физического лица

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований для юридического лица — должника и взыскателя

УНЗР взыскателя — физического лица, должника — физического лица (при наличии)

номер исполнительного производства.

Українські Новини По материалам:

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