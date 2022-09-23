Еще в одном польском городе украинцы могут оформить загранпаспорт — Finance.ua

Еще в одном польском городе украинцы могут оформить загранпаспорт Вчера 18:31 — Личные финансы

Во Вроцлаве приступили к приему документов на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщили в Генеральном консульстве Украины во Вроцлаве, такая услуга пока действует в тестовом режиме, поэтому количество обращений ограничено, пишет social.com.ua.

Услугой могут воспользоваться украинцы от 12 лет, проживающие на территории Нижнесилезского, Опольского, Любушского и Великопольского воеводств. Прием документов производится по предварительной записи.

Сделать это можно в разделе «Оформление загранпаспорта» по ссылке

После регистрации на телефон должен поступить SMS со ссылкой для подтверждения посещения.

Для оформления загранпаспорта нужно подать следующие документы:

1. Заполненное заявление;

2. Загранпаспорт — оригинал и копия первой страницы;

3. Внутренний паспорт — копии всех страниц с отметками (для лиц, достигших 14-летнего возраста);

4. Оригинал и копия:

— документа, подтверждающего постоянное или временное пребывание заявителя за границей

— документа, подтверждающего место регистрации заявителя на территории Польши.

5. Одна фотография размером 10×15 см (белый фон, экспозиция лица — 70%).

6. Документ, подтверждающий уплату консульского сбора (после проверки соответствия поданных при приеме в консульстве документов консульское должностное лицо предоставит реквизиты для оплаты консульского сбора).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.