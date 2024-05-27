Еще одна страна в ЕС запретила въезд российским туристам — Finance.ua
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Еще одна страна в ЕС запретила въезд российским туристам

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Правительство Норвегии вводит дополнительные ограничения на въезд в Норвегию для граждан россии, прибывающих в страну с туристическими целями. Новые правила вступают в силу 29 мая.
Об этом пишет regjeringen.nо.
Правила выдачи виз для граждан россии были уже весной 2022 года с ограничениями, после чего выдача туристических виз гражданам россии в основном прекратилась. Теперь возможности входа в страну для них будут дополнительно ограничены.
«Решение об ограничении возможностей для въезда отвечает занятой позиции Норвегии о необходимости совместных с нашими союзниками и партнерами реакций на незаконную агрессию россии против Украины», — говорит министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.
Изменение правил означает, что российским гражданам, на которых распространяется действие инструкций, полиция может отказать во въезде в Норвегию.
По материалам:
Finance.ua
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