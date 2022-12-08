Еще одна страна присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть — Finance.ua

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Еще одна страна присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть

Энергетика
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Еще одна страна присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть
Еще одна страна присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть
На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и нефтяных санкций против россии, Австралия присоединилась к G7 в вопросе ограничения цен на российскую нефть.
Как отмечается в сообщении австралийского Министерства иностранных дел и торговли, предельная цена предназначена для поддержания надежных поставок нефти на мировой рынок при одновременном снижении доходов, которые россия получает от продажи нефти.
Это часть всеобъемлющего набора мер, которые Австралия ввела, чтобы возложить ответственность на россию за ее незаконное и аморальное вторжение в Украину.
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Также сообщается, что Австралия вместе со странами G7 планирует ввести дополнительные потолки цен на очищенные нефтепродукты в феврале 2023 года.
Напомним, в конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.
Третьего декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую из россии нефть на уровне 60 долларов США за баррель.
5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против россии вступили в силу.
Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это слабая позиция.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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