Еще один континент присоединился к нефтяному и сырьевому эмбарго россии — Finance.ua

Еще один континент присоединился к нефтяному и сырьевому эмбарго россии

Сегодня 06:22 — Энергетика

Еще один континент присоединился к нефтяному и сырьевому эмбарго россии

Австралия поддержала нефтяное и сырьевое эмбарго россии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и торговли Австралии.

«Австралия запретит импорт из россии нефти, нефтепродуктов, природного газа, угля и других энергоносителей», — говорится в сообщении.

Действие санкций начнется 25 апреля, через 45 дней после регистрации 11 марта законодательства в Федеральном реестре.

«Австралия вводит автономные санкции в отношении россии в ответ на российскую угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины. Впервые они были введены в 2014 году и продлены в 2015 и 2022 годах», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Австралия распространит на Донецкую и Луганскую области Украины (оккупированные части. — Ред.) санкции, уже примененные к Крыму и Севастополю.

«Эти санкции направлены на экспорт и коммерческую деятельность в сфере транспорта, телекоммуникаций, энергетики, разработки нефти, газа и полезных ископаемых; а также вводится запрет любого импорта», — сообщает внешнеполитическое ведомство Австралии.

Санкционные мероприятия в отношении Донецкой и Луганской областей Украины будут применяться с 28 марта 2022 года.

За это время австралийцы и австралийские организации, имеющие интересы в этих регионах, должны рассмотреть, подпадает ли под санкции их деятельность в указанных регионах.

Предусмотрена также возможность введения санкций и против других территорий Украины, если они подпадут под влияние россии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью