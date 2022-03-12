Еще один континент присоединился к нефтяному и сырьевому эмбарго россии — Finance.ua

Действие санкций начнется 25 апреля, через 45 дней после регистрации 11 марта законодательства в Федеральном реестре.
«Австралия вводит автономные санкции в отношении россии в ответ на российскую угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины. Впервые они были введены в 2014 году и продлены в 2015 и 2022 годах», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Австралия распространит на Донецкую и Луганскую области Украины (оккупированные части. — Ред.) санкции, уже примененные к Крыму и Севастополю.
«Эти санкции направлены на экспорт и коммерческую деятельность в сфере транспорта, телекоммуникаций, энергетики, разработки нефти, газа и полезных ископаемых; а также вводится запрет любого импорта», — сообщает внешнеполитическое ведомство Австралии.
Санкционные мероприятия в отношении Донецкой и Луганской областей Украины будут применяться с 28 марта 2022 года.
За это время австралийцы и австралийские организации, имеющие интересы в этих регионах, должны рассмотреть, подпадает ли под санкции их деятельность в указанных регионах.
Предусмотрена также возможность введения санкций и против других территорий Украины, если они подпадут под влияние россии.