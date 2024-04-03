Еще две дружественные страны нанесли россии «карточный» удар в спину — Finance.ua

Еще две дружественные страны нанесли россии «карточный» удар в спину
Карты российской платежной системы «Мир» больше не будут обслуживать в Кыргызстане. Новые правила вступят в силу с 5 апреля.
Издание «Коммерсантъ» пишет, что решение власти страны приняли из-за санкций США в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир».
В то же время в Национальной платежной системе Кыргызстана сообщили, что «Элкарт» прекратит обслуживание российских карт «Мир» с целью «минимизации риска вторичных санкций» против киргизской платежной системы.
Таким образом, держатели карт «Мир» в Кыргызстане не смогут снять наличные в банкоматах, перевести средства, провести интернет-платежи и оплатить покупки через POS-терминалы.
Кроме того, казахстанский Halyk Bank Bank прекратил обслуживать карты «Мир» с конца февраля.
«Последнее изменение было 27 февраля, карты „Мир“ больше не обслуживаются», — пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.
При этом отмечено, что ограничения коснулись банкоматов и POS-терминалов. Причины такого решения не указаны.
Стоит отметить, что Halyk Bank — один из крупнейших банков Казахстана.
Платежная система «Мир» — последние новости
В 2022 году — после полномасштабного вторжения россии в Украину — в Узбекистане заявили, что поставили крест на российских банковских картах «Мир» из-за сопутствующих рисков.
С сентября 2023 года работать с картами «Мир» прекратили турецкий банк Türkiye İş Bankası и один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank.
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