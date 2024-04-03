Еще две дружественные страны нанесли россии «карточный» удар в спину — Finance.ua

Еще две дружественные страны нанесли россии «карточный» удар в спину Сегодня 12:34

Карты российской платежной системы «Мир» больше не будут обслуживать в Кыргызстане. Новые правила вступят в силу с 5 апреля.

Издание «Коммерсантъ» пишет , что решение власти страны приняли из-за санкций США в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир».

В то же время в Национальной платежной системе Кыргызстана сообщили, что «Элкарт» прекратит обслуживание российских карт «Мир» с целью «минимизации риска вторичных санкций» против киргизской платежной системы.

Таким образом, держатели карт «Мир» в Кыргызстане не смогут снять наличные в банкоматах, перевести средства, провести интернет-платежи и оплатить покупки через POS-терминалы.

Кроме того, казахстанский Halyk Bank Bank прекратил обслуживать карты «Мир» с конца февраля.

«Последнее изменение было 27 февраля, карты „Мир“ больше не обслуживаются», — пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

При этом отмечено, что ограничения коснулись банкоматов и POS-терминалов. Причины такого решения не указаны.

Стоит отметить, что Halyk Bank — один из крупнейших банков Казахстана.

Платежная система «Мир» — последние новости

В 2022 году — после полномасштабного вторжения россии в Украину — в Узбекистане заявили, что поставили крест на российских банковских картах «Мир» из-за сопутствующих рисков.

С сентября 2023 года работать с картами «Мир» прекратили турецкий банк Türkiye İş Bankası и один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.