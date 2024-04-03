Еще две дружественные страны нанесли россии «карточный» удар в спину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще две дружественные страны нанесли россии «карточный» удар в спину

174
Карты российской платежной системы «Мир» больше не будут обслуживать в Кыргызстане. Новые правила вступят в силу с 5 апреля.
Издание «Коммерсантъ» пишет, что решение власти страны приняли из-за санкций США в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир».
В то же время в Национальной платежной системе Кыргызстана сообщили, что «Элкарт» прекратит обслуживание российских карт «Мир» с целью «минимизации риска вторичных санкций» против киргизской платежной системы.
Таким образом, держатели карт «Мир» в Кыргызстане не смогут снять наличные в банкоматах, перевести средства, провести интернет-платежи и оплатить покупки через POS-терминалы.
Кроме того, казахстанский Halyk Bank Bank прекратил обслуживать карты «Мир» с конца февраля.
«Последнее изменение было 27 февраля, карты „Мир“ больше не обслуживаются», — пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.
При этом отмечено, что ограничения коснулись банкоматов и POS-терминалов. Причины такого решения не указаны.
Стоит отметить, что Halyk Bank — один из крупнейших банков Казахстана.

Платежная система «Мир» — последние новости

В 2022 году — после полномасштабного вторжения россии в Украину — в Узбекистане заявили, что поставили крест на российских банковских картах «Мир» из-за сопутствующих рисков.
С сентября 2023 года работать с картами «Мир» прекратили турецкий банк Türkiye İş Bankası и один из крупнейших банков Таджикистана Dushanbe City Bank.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.