ЕС выделяет Украине €17,4 млн на цифровизацию — Finance.ua
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ЕС выделяет Украине €17,4 млн на цифровизацию

Казна и Политика
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ЕС выделяет Украине €17,4 млн на цифровизацию
ЕС выделяет Украине €17,4 млн на цифровизацию
Евросоюз в рамках проекта «Цифровая трансформация для Украины» выделит €17,4 млн.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Решение поможет Украине «ввести эффективные и доступные государственные услуги, а также быстро реагировать на вызовы войны».
Согласно сообщению, финансирование будет направлено на развитие цифровых услуг и приложения «Дія», улучшение обмена данными между реестрами и госучреждениями, развитие инфраструктуры электронной идентификации, а также совершенствование системы электронного управления уголовными делами.
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Проект возглавит Эстонская академия электронного управления, которая уже 12 лет сотрудничает с украинским госсектором и помогает внедрять е-услуги.
Напомним, в прошлом году Украина присоединилась к семилетней программе «Цифровая Европа» с фондом €6 млрд, сообщили в Минцифры. Программа предоставляет финансирование для цифровизации стран Европы по разным направлениям. Ее цель — ускорить восстановление экономики и цифровую трансформацию. Участие стран в программе предусматривает уплату взносов. Но ЕС освободил Украину от их уплаты в 2021-2022 годах и предоставил скидку 95% на финансовые взносы в течение 2023-2027 годов.
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В целом для Украины доступно четыре основных направления, в которых можно получить финансирование: высокопроизводительный компьютер, искусственный интеллект, данные и облачные услуги, цифровые навыки, использование цифровых технологий в экономике и обществе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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