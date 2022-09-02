ЕС выделил 10 млн евро для безопасных мест и дистанционного обучения в Украине — Finance.ua
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ЕС выделил 10 млн евро для безопасных мест и дистанционного обучения в Украине

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Евросоюз выделил 10 млн евро для обеспечения безопасных физических мест для обучения и поддержки программы дистанционного обучения в Украине.
Как сообщает «Европейская правда», об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, который 1 сентября прибыл с визитом в Украину.
«Каждая война — это война против детей. С министерством образования и науки Украины мы отмечаем начало учебного года в Киеве с чувством решительности. Начиная с сегодняшнего дня, ЕС выделяет 10 миллионов евро на помощь в обеспечении безопасных физических мест для обучения и поддержку программы дистанционного обучения в Украине», — написал Схинас в своем Twitter.
По материалам:
Економічна Правда
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