ЕС в годовщину вторжения запретит экспорт унитазов на территорию россии
Десятый пакет санкций, который Европейский Союз готовит к годовщине вторжения в Украину, включает в себя широкий запрет для экспорта на территорию россии. В список вошли «биде, унитазы, сливные бачки и аналогичная сантехника».
Об этом сообщает агентство Euobserver.
Как отмечает издание, унитазы стали символом того, что 24-летнее правление президента России Путина ничего не сделало для улучшения жизни россиян. российские солдаты начали их воровать сначала в Грузии в 2008 году, а теперь и в Украине, потому что в каждом пятом российском доме до сих пор нет туалета.
«Пусть берут унитазы — они пригодятся в дороге — и возвращаются домой», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в январе.
В апреле прошлого года Зеленский говорил: «Вы знаете, они раньше говорили о своей величайшей мечте — увидеть Париж и умереть... Теперь их мечта — украсть унитаз и умереть».
Справка Finance.ua:
- ЕС готовит десятый пакет санкций против москвы Основная цель торгового эмбарго стоимостью 11 млрд евро в год — остановить продажу высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российских системах вооружения;
- список включает электронику, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионику, морские камеры и редкоземельные минералы.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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