ЕС в годовщину вторжения запретит экспорт унитазов на территорию россии Сегодня 17:21

Десятый пакет санкций, который Европейский Союз готовит к годовщине вторжения в Украину, включает в себя широкий запрет для экспорта на территорию россии. В список вошли «биде, унитазы, сливные бачки и аналогичная сантехника».

Об этом сообщает агентство Euobserver

Как отмечает издание, унитазы стали символом того, что 24-летнее правление президента России Путина ничего не сделало для улучшения жизни россиян. российские солдаты начали их воровать сначала в Грузии в 2008 году, а теперь и в Украине, потому что в каждом пятом российском доме до сих пор нет туалета.

«Пусть берут унитазы — они пригодятся в дороге — и возвращаются домой», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в январе.

В апреле прошлого года Зеленский говорил: «Вы знаете, они раньше говорили о своей величайшей мечте — увидеть Париж и умереть... Теперь их мечта — украсть унитаз и умереть».

Справка Finance.ua:

ЕС готовит десятый пакет санкций против москвы Основная цель торгового эмбарго стоимостью 11 млрд евро в год — остановить продажу высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российских системах вооружения;

список включает электронику, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионику, морские камеры и редкоземельные минералы.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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