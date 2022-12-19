ЕС согласился помочь профинансировать проект прокладки энергетического кабеля в Черном море — Finance.ua
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ЕС согласился помочь профинансировать проект прокладки энергетического кабеля в Черном море

Энергетика
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Европейский Союз планирует помочь профинансировать электрокабель, соединяющий Грузию и Азербайджан со странами ЕС через Черное море.
Об этом сообщает Bloomberg.
«С начала войны с россией мы решили отвлечься от российского ископаемого топлива и диверсифицироваться в сторону надежных энергетических партнеров, и это работает. Черноморский электрический кабель — это новый маршрут передачи, полный возможностей, поскольку он также может помочь доставить электроэнергию нашим соседям в Молдове, на Западных Балканах и, конечно, в Украине», — сказала фон дер Ляен.
Общая стоимость проекта не разглашается. Планы по линии электропередачи, первой, напрямую соединяющей ЕС с Кавказским регионом, являются частью усилий блока по диверсификации источников энергии и сдерживанию роста цен.
Кроме Румынии кабель принесет электроэнергию в Венгрию. Ожидается, что детальное технико-экономическое обоснование будет завершено в сентябре следующего года, а строительство завершится через шесть лет.
Также сообщается, что по завершении строительства линия увеличит экспорт электроэнергии из Азербайджана в ЕС, по словам президента Ильхама Алиева. Азербайджан оценивает свою возобновляемую электроэнергию в 27 гигаватт. Страна становится все более важной для европейских стран в сфере энергоснабжения: по меньшей мере, 10 стран заключили соглашения с Баку об импорте большего количества природного газа, чтобы уменьшить зависимость от российских потоков.
Он добавил, что Азербайджан планирует увеличить газовые потоки в ЕС до 11,6 млрд кубометров в следующем году, сказал Алиев в Бухаресте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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