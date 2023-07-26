ЕС принимает план на €43 млрд, чтобы расширить производство чипов — Finance.ua
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ЕС принимает план на €43 млрд, чтобы расширить производство чипов

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Европейский союз (ЕС) планирует значительно расширить производство микрочипов: для этого внедряется план на €43 млрд, за который ранее в июле 2023 года проголосовал Европарламент.
Об этом сообщает Bloomberg.
  • Документ (так называемый Chips Act) должен пройти финальное согласование, и после публикации в официальном журнале ЕС станет законом для стран-участниц.
  • Еврокомиссия предложила этот план на 43 млрд евро как часть амбициозной цели производить в ЕС 20% мирового объема полупроводников до 2030 года (сейчас этот показатель составляет 10%). Многие компании, в том числе Intel, Infineon Technologies AG, GlobalFoundries Inc. и STMicroelectronics уже объявили о строительстве производственных площадок в Европе.
  • Планы ЕС заключаются, в частности, в инвестировании миллиардов евро в исследования полупроводников, а также в субсидировании компаний, работающих над инновационными технологиями в этой области. Как подчеркивает издание, ЕС вместе с США и Южной Кореей инвестируют миллиарды в локальные полупроводниковые производства, в частности, из-за напряжения между Китаем и США и риск нарушения цепей поставок такого оборудования.
  • Chips Act станет первым в серии промышленных документов, позволяющих правительствам больше контролировать цепи поставок такого оборудования. Компании, получающие фонды в условиях Chips Act, будут также обязаны приоритезировать заказы от правительств ЕС и относиться к ним как к неотложным.
Почему это интересно? Производство чипов — история о технологической независимости от Азии, где сейчас сосредоточено большинство промышленных мощностей. Только TSMC ранее приняла план на $100 млрд по инвестициям в инфраструктуру. Администрация Байдена также ввела в действие масштабный план по финансированию сферы производства чипов, чтобы снизить зависимость от китайского рынка.
По материалам:
Ain.Ua
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