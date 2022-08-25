ЕС предоставит Украине еще €8 млрд макрофинансовой помощи — Боррель Сегодня 16:34 — Казна и Политика

ЕС предоставит Украине еще €8 млрд макрофинансовой помощи — Боррель

Европейский Союз предоставит Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 8 млрд евро, а также будет стоять с Украиной до конца войны.

Об этом написал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, посвященной Дню Независимости Украины и полугодию с момента вторжения рф.

Главный дипломат ЕС назвал российское нападение на Украину одновременно «преступлением и большим просчетом».

Он отметил, что ЕС был на стороне украинцев с самого начала войны, понимая, что на карту поставлена общая безопасность.

«Мы приняли шесть пакетов все более значительных санкций. Мы впервые в истории профинансировали оказание военной поддержки стране, которая подверглась нападению, чтобы Украина могла дать отпор. Мы оказываем гуманитарную поддержку и макрофинансовую помощь, чтобы удержать украинское государство на плаву. В целом на сегодняшний день „Команда Европы“ мобилизовала €9,5 млрд евро, и еще до €8 млрд макрофинансовой помощи находится в процессе подготовки», — сообщил Жозеп Боррель.

Представитель ЕС подчеркнул, что Союз официально решил, что хочет, чтобы Украина в будущем стала членом ЕС, частью нашей семьи.

Верховный представитель ЕС добавил, что Союз должен рассмотреть варианты относительно того, какую помощь Украине можно было бы оказать.

Говоря о долгосрочной перспективе, Боррель поднял вопрос о том, как Запад сможет не только закончить эту войну, но и предотвратить новую войну через несколько месяцев или лет. Это включает в себя вопрос о том, как дать Украине возможность защитить себя, а также вопрос о гарантиях безопасности, написал он.

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