ЕС предложил гранты для бизнеса в прифронтовых областях — Finance.ua

ЕС предложил гранты для бизнеса в прифронтовых областях Сегодня 09:15 — Личные финансы

ЕС предложил гранты для бизнеса в прифронтовых областях

Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий принять участие в грантовом конкурсе.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

«Евросоюз продолжает предоставлять помощь Украине в рамках инициативы EU4Business — развитие малых и средних предприятий. Одно из направлений программы — предприятия с прифронтовых и деоккупированных территорий. Недавно стартовал очередной конкурс в их поддержку», — говорится в сообщении.

Гранты по 10 тысяч евро на развитие бизнеса могут получить 10 компаний.

Они должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях (без города Киева).

Предприятия не должны размещаться и вести свою деятельность на временно оккупированных территориях. Их владельцы должны быть гражданами Украины. А численность работников к моменту участия должна составлять от 11 до 249 человек.

От одного претендента может быть подана только одна заявка. Ознакомиться с другими критериями конкурса можно по этой ссылке

Заявки можно подавать до 9 апреля 2023 года включительно. Победители будут объявлены до конца мая.

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