ЕС предложил гранты для бизнеса в прифронтовых областях — Finance.ua
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ЕС предложил гранты для бизнеса в прифронтовых областях

Личные финансы
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ЕС предложил гранты для бизнеса в прифронтовых областях
ЕС предложил гранты для бизнеса в прифронтовых областях
Европейский Союз предлагает малым и средним предприятиям прифронтовых и деоккупированных территорий принять участие в грантовом конкурсе.
Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
«Евросоюз продолжает предоставлять помощь Украине в рамках инициативы EU4Business — развитие малых и средних предприятий. Одно из направлений программы — предприятия с прифронтовых и деоккупированных территорий. Недавно стартовал очередной конкурс в их поддержку», — говорится в сообщении.
Гранты по 10 тысяч евро на развитие бизнеса могут получить 10 компаний.
Они должны быть зарегистрированы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях (без города Киева).
Предприятия не должны размещаться и вести свою деятельность на временно оккупированных территориях. Их владельцы должны быть гражданами Украины. А численность работников к моменту участия должна составлять от 11 до 249 человек.
От одного претендента может быть подана только одна заявка. Ознакомиться с другими критериями конкурса можно по этой ссылке.
Заявки можно подавать до 9 апреля 2023 года включительно. Победители будут объявлены до конца мая.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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