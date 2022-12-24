ЕС предлагает запретить смартфоны и ноутбуки с несъемными аккумуляторами — Finance.ua
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ЕС предлагает запретить смартфоны и ноутбуки с несъемными аккумуляторами

Технологии&Авто
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ЕС предлагает запретить смартфоны и ноутбуки с несъемными аккумуляторами
ЕС предлагает запретить смартфоны и ноутбуки с несъемными аккумуляторами
В парламенте и совете ЕС было принято предварительное соглашение о пересмотре правил по аккумуляторам в мобильных устройствах.
Новые правила будут касаться всех этапов жизненного цикла аккумуляторов от разработки до утилизации и распространяться на все виды продаваемых в ЕС батарей. Сюда относятся портативные аккумуляторы, автомобильные аккумуляторы (SLI), аккумуляторы для легких транспортных средств типа электробайков и самокатов (LMT), аккумуляторы для электромобилей (EV) и промышленные аккумуляторы.
Если это изменение вступит в силу, у производителей будет 3,5 года, чтобы перевести всю свою технику на съемные аккумуляторы, которые пользователи смогут вынимать и менять самостоятельно.
Также потребители получат более подробную информацию о батареях, используемых в гаджетах. Для этого на них будут наносить этикетки и QR-коды на список характеристик, включая емкость, мощность, химический состав, а также информацию о способах утилизации. Батареи для электромобилей, электросамокатов и промышленные на 2 кВтч и более должны поставлять «цифровой паспорт аккумулятора» с подробной информацией о конкретной батарее.
По материалам:
iLenta
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