ЕС предлагает запретить смартфоны и ноутбуки с несъемными аккумуляторами — Finance.ua

ЕС предлагает запретить смартфоны и ноутбуки с несъемными аккумуляторами Сегодня 01:24 — Технологии&Авто

ЕС предлагает запретить смартфоны и ноутбуки с несъемными аккумуляторами

В парламенте и совете ЕС было принято предварительное соглашение о пересмотре правил по аккумуляторам в мобильных устройствах.

Новые правила будут касаться всех этапов жизненного цикла аккумуляторов от разработки до утилизации и распространяться на все виды продаваемых в ЕС батарей. Сюда относятся портативные аккумуляторы, автомобильные аккумуляторы (SLI), аккумуляторы для легких транспортных средств типа электробайков и самокатов (LMT), аккумуляторы для электромобилей (EV) и промышленные аккумуляторы.

Если это изменение вступит в силу, у производителей будет 3,5 года, чтобы перевести всю свою технику на съемные аккумуляторы, которые пользователи смогут вынимать и менять самостоятельно.

Также потребители получат более подробную информацию о батареях, используемых в гаджетах. Для этого на них будут наносить этикетки и QR-коды на список характеристик, включая емкость, мощность, химический состав, а также информацию о способах утилизации. Батареи для электромобилей, электросамокатов и промышленные на 2 кВтч и более должны поставлять «цифровой паспорт аккумулятора» с подробной информацией о конкретной батарее.

iLenta По материалам:

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