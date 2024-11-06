ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева — Finance.ua

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ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева

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ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева
ЕС планирует запустить скоростную железную дорогу от Берлина до Киева
Скоростное железнодорожное сообщение Берлин-Варшава планируют запустить до 2030 года, а его продолжение до Киева — до 2040.
Об этом сообщил новый еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.
По его словам, на следующем этапе развития Трансъевропейской транспортной сети TEN-T запланировано продлить скоростную железнодорожную линию Берлин-Варшава в Киев.
Апостолос Цицикостас отметил, что есть проблемы с увеличением скорости железнодорожного движения на украинской стороне, однако такие проблемы наблюдаются и в некоторых восточных странах ЕС.
Он заявил, что представит план по соединению столиц ЕС и крупных городов высокоскоростной железной дорогой, включая ночные поезда. Кроме того, Апостолос Цицикостас обязался представить единую цифровую опцию бронирования и продажи билетов на железнодорожные перевозки в первый год своего мандата.
Депутаты призвали будущего еврокомиссара быть более строгими к государствам-членам, чтобы они выполняли свои обязательства по гармонизации железнодорожного сообщения с целью увеличения железнодорожных перевозок вдвое до 2050 года. В частности, предлагалось ввести английский язык как запасной для машинистов поездов, поскольку машинисты поездов должны говорить на языке каждой страны, через которую они проезжают, что приводит к тому, что грузовые поезда останавливаются на границах для смены машинистов.
Апостолос Цицикостас, со своей стороны, заявил о намерениях реализовывать директиву о комбинированных перевозках, развивать мультимодальные и интермодальные перевозки и разработать необходимые меры поддержки, которые обеспечат равные условия для всех видов транспорта.
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По материалам:
УНН
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