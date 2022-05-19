ЕС планирует мобилизовать €300 млрд инвестиций, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива — Finance.ua
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ЕС планирует мобилизовать €300 млрд инвестиций, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива

19.05.2022, 01:07Энергетика
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ЕС планирует мобилизовать €300 млрд инвестиций, чтобы отказаться от российского ископаемого топливаЕС планирует мобилизовать €300 млрд инвестиций, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива
Европейский Союз намерен мобилизовать до €300 млрд инвестиций до 2030 года с целью отказа от российских нефти и газа.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Reuters.
Она также сообщила, что инвестиции будут включать €10 млрд на газовую инфраструктуру и €2 млрд на нефть. Остальное мобилизуют на чистую энергию.
Фон дер Ляен также добавила, что Брюссель предлагает увеличить юридические цели ЕС по возобновляемой энергии и энергосбережению до 2030 года.
«RePowerEU поможет нам сэкономить больше энергии, чтобы ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива и, главное, начать инвестиции в новом масштабе. Так что я бы сказал, что это будет поддержка нашего европейского зеленого соглашения», — прокомментировала она.
По материалам: Espreso.tv
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