ЕС планирует мобилизовать €300 млрд инвестиций, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива — Finance.ua

ЕС планирует мобилизовать €300 млрд инвестиций, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива

ЕС планирует мобилизовать €300 млрд инвестиций, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива

Европейский Союз намерен мобилизовать до €300 млрд инвестиций до 2030 года с целью отказа от российских нефти и газа.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Reuters.

Она также сообщила, что инвестиции будут включать €10 млрд на газовую инфраструктуру и €2 млрд на нефть. Остальное мобилизуют на чистую энергию.

Фон дер Ляен также добавила, что Брюссель предлагает увеличить юридические цели ЕС по возобновляемой энергии и энергосбережению до 2030 года.

«RePowerEU поможет нам сэкономить больше энергии, чтобы ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива и, главное, начать инвестиции в новом масштабе. Так что я бы сказал, что это будет поддержка нашего европейского зеленого соглашения», — прокомментировала она.

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