ЕС пересмотрит миллиардные расходы на поддержку других стран — Finance.ua

ЕС пересмотрит миллиардные расходы на поддержку других стран Сегодня 11:14 — Мир

ЕС пересмотрит миллиардные расходы на поддержку других стран

Европейский Союз пересмотрит многомиллиардную внешнюю помощь, чтобы больше согласовать распределение средств с внешнеполитическими интересами блока.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, хочет стать более транзакционной, реформируя внешнюю помощь и делая ее более адресной для партнеров.

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Блок намерен реструктуризировать внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов со странами-единомышленниками, обеспечение доступа к сырью и сдерживание притока мигрантов.

В проекте документа, который еще может быть изменен к презентации, отмечается, что общий бюджет ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП блока, испытывает сильную нагрузку из-за широкого спектра требований — от «зеленого» перехода до обороны.

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В ближайшие недели комиссия представит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.

План комиссии совпадает с решением Трампа ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID), которое ежегодно распределяет зарубежную помощь на десятки миллиардов долларов.

ЕС и его государства-члены вместе являются крупнейшим донором международной помощи в мире, предоставив почти 96 миллиардов евро (99 миллиардов долларов) в 2023 году, тогда как США потратили почти 72 миллиарда долларов на внешнюю поддержку.

Економічна Правда По материалам:

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