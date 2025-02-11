ЕС пересмотрит миллиардные расходы на поддержку других стран — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС пересмотрит миллиардные расходы на поддержку других стран

Мир
87
ЕС пересмотрит миллиардные расходы на поддержку других стран
ЕС пересмотрит миллиардные расходы на поддержку других стран
Европейский Союз пересмотрит многомиллиардную внешнюю помощь, чтобы больше согласовать распределение средств с внешнеполитическими интересами блока.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, хочет стать более транзакционной, реформируя внешнюю помощь и делая ее более адресной для партнеров.
Читайте также
Блок намерен реструктуризировать внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов, включая укрепление альянсов со странами-единомышленниками, обеспечение доступа к сырью и сдерживание притока мигрантов.
В проекте документа, который еще может быть изменен к презентации, отмечается, что общий бюджет ЕС, который традиционно составляет около 1% ВВП блока, испытывает сильную нагрузку из-за широкого спектра требований — от «зеленого» перехода до обороны.
Читайте также
В ближайшие недели комиссия представит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.
План комиссии совпадает с решением Трампа ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID), которое ежегодно распределяет зарубежную помощь на десятки миллиардов долларов.
ЕС и его государства-члены вместе являются крупнейшим донором международной помощи в мире, предоставив почти 96 миллиардов евро (99 миллиардов долларов) в 2023 году, тогда как США потратили почти 72 миллиарда долларов на внешнюю поддержку.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.