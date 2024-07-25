ЕС отказался поддержать Венгрию и Словакию относительно транзита нефти «Лукойла» через Украину, — FT — Finance.ua
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ЕС отказался поддержать Венгрию и Словакию относительно транзита нефти «Лукойла» через Украину, — FT

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Попытки Венгрии и Словакии вовлечь ЕС в спор с Украиной провалились. Европейская комиссия затормозила их просьбу призвать Киев снять недавние санкции с российской нефтяной компании «Лукойл».
Об этом сообщает Financial Times.
Венгрия и Словакия получили освобождение от общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения москвы в Украину. Однако недавнее решение Киева прекратить транзит продукции «Лукойла» из россии по трубопроводу «Дружба» может привести к сокращению поставок, заявляют обе страны.
Они обратились к Европейской комиссии, занимающейся торговой политикой ЕС, с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной. Однако Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил Financial Times, что Брюсселю понадобится больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.
На вчерашней встрече торговых представителей государств-членов 11 стран выступили в поддержку его взгляда, и ни одна из них не приняла сторону Будапешта и Братиславы, сообщили FT три дипломата. Один из них заявил, что торговое соглашение с Украиной включает в себя положение о безопасности, которое может допустить срыв поставок.
Как отмечает FT, выбор времени для жалобы Венгрии и Словакии особенно ироничен, учитывая, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние недели вызвал глубокое раздражение большинства своих партнеров по ЕС и Еврокомиссии, в одностороннем порядке лоббируя план мирного урегулирования по Украине во время визитов в россию и Китай без одобрения Брюсселя.
Киев настаивает, что по трубопроводу идет тот же объем нефти, что и раньше, благодаря другим российским компаниям. Российская нефть составляет 35−40% входящих ресурсов единственного словацкого НПЗ. Продукция, произведенная из этой нефти, также экспортируется в саму Украину и многие страны Центральной Европы в рамках другого исключения, предоставленного до 5 декабря.
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что он «должен отреагировать», если Украина не изменит свою позицию по «Лукойлу». Пеллегрини добавил, что Словакия помогает Украине реверсом газа и продажей электроэнергии.
Представители Венгрии отказались от комментариев. Проходящие через Украину поставки «Лукойла» составляют около 25−30% импорта нефти в страну.
По материалам:
УНІАН
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