ЕС обяжет криптокомпании по всему миру отчитываться о транзакциях европейских клиентов — Finance.ua
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ЕС обяжет криптокомпании по всему миру отчитываться о транзакциях европейских клиентов

Финтех и Карты
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ЕС обяжет криптокомпании по всему миру отчитываться о транзакциях европейских клиентов
ЕС обяжет криптокомпании по всему миру отчитываться о транзакциях европейских клиентов
Еврокомиссия предложила новые правила налоговой отчетности для всех поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, которые обслуживают клиентов из ЕС.
В Еврокомиссии отметили, что на данный момент у налоговых органов нет полной информации для мониторинга доходов, полученных от криптоактивов, «которыми можно легко торговать за рубежом»: «Это серьезно ограничивает их способность обеспечить эффективную уплату налогов».
Предложение Еврокомиссии (Directive on Administrative Cooperation или DAC8) будет означать, что все поставщики услуг обяжут отчитываться налоговым органам о транзакциях европейских клиентов. Правила будут касаться компаний со всего мира.
Кроме того, нормы охватывают:
  • NFT в «некоторых случаях»;
  • финансовые учреждения по транзакциям с цифровыми валютами центробанков;
  • установление санкций за нарушение норм отчетности;
  • мониторинг трансграничных операций «состоятельных лиц» — владельцев минимум 1 млн евро капитала или активов под управлением.
Предложенные нормы дополнят законопроект по регулированию крипторинка (MiCA), ведь последний не прописывает полномочий налоговых органов по сбору и обмену информацией, необходимой для налогообложения доходов от криптоактивов.

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По материалам:
Forklog
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