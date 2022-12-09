ЕС обяжет криптокомпании по всему миру отчитываться о транзакциях европейских клиентов — Finance.ua

ЕС обяжет криптокомпании по всему миру отчитываться о транзакциях европейских клиентов Сегодня 20:47 — Финтех и Карты

ЕС обяжет криптокомпании по всему миру отчитываться о транзакциях европейских клиентов

Еврокомиссия предложила новые правила налоговой отчетности для всех поставщиков услуг, связанных с криптовалютами, которые обслуживают клиентов из ЕС.

В Еврокомиссии отметили, что на данный момент у налоговых органов нет полной информации для мониторинга доходов, полученных от криптоактивов, «которыми можно легко торговать за рубежом»: «Это серьезно ограничивает их способность обеспечить эффективную уплату налогов».

Предложение Еврокомиссии (Directive on Administrative Cooperation или DAC8) будет означать, что все поставщики услуг обяжут отчитываться налоговым органам о транзакциях европейских клиентов. Правила будут касаться компаний со всего мира.

Кроме того, нормы охватывают:

NFT в «некоторых случаях»;

финансовые учреждения по транзакциям с цифровыми валютами центробанков;

установление санкций за нарушение норм отчетности;

мониторинг трансграничных операций «состоятельных лиц» — владельцев минимум 1 млн евро капитала или активов под управлением.

Предложенные нормы дополнят законопроект по регулированию крипторинка (MiCA), ведь последний не прописывает полномочий налоговых органов по сбору и обмену информацией, необходимой для налогообложения доходов от криптоактивов.

Forklog По материалам:

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