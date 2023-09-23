ЕС может так же подсесть на китайские батареи, как и на российскую энергетику — Reuters Сегодня 20:20

Европейский Союз может стать столь же зависимым от Китая в плане литий-ионных батарей и топливных элементов до 2030 года, как зависел от россии в энергетике до полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Документ, полученный Reuters, станет основой для обсуждения экономической безопасности Европы в ходе встречи лидеров ЕС в Гранаде в Испании 5 октября.

Обеспокоенные растущей глобальной самоуверенностью и экономическим весом Китая лидеры обсудят предложения Европейской комиссии по уменьшению риска слишком зависимой Европы от Китая и необходимости диверсификации в сторону Африки и Латинской Америки.

В документе говорится, что из-за прерывистого характера возобновляемых источников энергии, таких как солнце или ветер, Европе понадобятся способы накопления энергии, чтобы достичь своей цели в отношении нулевых выбросов углекислого газа до 2050 года.

«Это резко повысит наш спрос на литий-ионные батареи, топливные элементы и электролизеры, который, как ожидается, вырастет в 10−30 раз в ближайшие годы», — говорится в документе, подготовленном председательством Испании в ЕС.

Хотя ЕС занимает сильные позиции на промежуточных и монтажных этапах производства электролизеров с более чем 50% долей мирового рынка, он в значительной степени полагается на Китай в производстве топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов, которые имеют решающее значение для электромобилей.

УНН По материалам:

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