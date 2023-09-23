ЕС может так же подсесть на китайские батареи, как и на российскую энергетику — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС может так же подсесть на китайские батареи, как и на российскую энергетику — Reuters

35
Европейский Союз может стать столь же зависимым от Китая в плане литий-ионных батарей и топливных элементов до 2030 года, как зависел от россии в энергетике до полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Документ, полученный Reuters, станет основой для обсуждения экономической безопасности Европы в ходе встречи лидеров ЕС в Гранаде в Испании 5 октября.
Обеспокоенные растущей глобальной самоуверенностью и экономическим весом Китая лидеры обсудят предложения Европейской комиссии по уменьшению риска слишком зависимой Европы от Китая и необходимости диверсификации в сторону Африки и Латинской Америки.
В документе говорится, что из-за прерывистого характера возобновляемых источников энергии, таких как солнце или ветер, Европе понадобятся способы накопления энергии, чтобы достичь своей цели в отношении нулевых выбросов углекислого газа до 2050 года.
«Это резко повысит наш спрос на литий-ионные батареи, топливные элементы и электролизеры, который, как ожидается, вырастет в 10−30 раз в ближайшие годы», — говорится в документе, подготовленном председательством Испании в ЕС.
Хотя ЕС занимает сильные позиции на промежуточных и монтажных этапах производства электролизеров с более чем 50% долей мирового рынка, он в значительной степени полагается на Китай в производстве топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов, которые имеют решающее значение для электромобилей.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.