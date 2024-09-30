ЕС изменил правила пересечения границы с домашними животными — Finance.ua

ЕС изменил правила пересечения границы с домашними животными Сегодня 21:38 — Мир

ЕС изменил правила пересечения границы с домашними животными

В Европейском Союзе вступили в силу обновленные правила въезда в страны с домашними животными.

Теперь владельцы животных должны соблюдать более строгие требования, чтобы обеспечить безопасное пересечение границы, пишет inpoland.net.pl.

Что изменилось

Одним из главных новшеств стало обязательное тестирование животных на наличие антител к бешенству. Это необходимая мера для защиты от распространения опасных болезней, в частности бешенства, которое может представлять угрозу как другим животным, так и людям. Тестирование должно проводиться в аккредитованной лаборатории ЕС.

Чтобы избежать проблем при пересечении границы, тестирование должно быть проведено не раньше, чем через 30 дней после последней вакцинации против бешенства, но и не позднее чем за 90 дней до запланированной поездки. Эти сроки позволяют убедиться, что животное несет минимальные риски для общественного здоровья.

Также важно учитывать, что тест на антитела должен быть положительным, то есть показать, что организм животного способен бороться с вирусом бешенства. Если тестирование не подтвердит наличие достаточного количества антител, необходимо провести повторную вакцинацию и снова пройти тестирование.

Кроме того, дополнительно к требованиям об антителах, владельцы животных должны иметь при себе паспорт домашнего животного со всеми необходимыми вакцинациями и документами, подтверждающими их состояние здоровья.

Таким образом, новые правила призваны снизить риски распространения бешенства в странах ЕС и защитить как животных, так и взаимодействующих с ними людей.

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