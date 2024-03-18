ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей — Finance.ua
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ЕС и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних связей

Казна и Политика
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Европейский Союз и Швейцария начали переговоры по углублению двусторонних отношений, направленные на обеспечение равных условий для компаний, защиту прав граждан ЕС, работающих в Швейцарии, и содействие участию Швейцарии в программах и финансовых взносах ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амерд начали сегодня, 18 марта, переговоры о широком пакете мер по углублению и расширению отношений между ЕС и Швейцарией. Какие выгоды от этого сотрудничества получат европейские и швейцарские граждане и предприниматели, рассказали в пресс-службе Еврокомиссии, передает УНН.
По данным Еврокомиссии, переговоры направлены на обеспечение равных условий для конкуренции между компаниями ЕС и Швейцарии, работающими на внутреннем рынке ЕС, и гарантируют защиту прав граждан ЕС, работающих в Швейцарии, включая недискриминацию между гражданами разных государств-членов.
В Еврокомиссии подтвердили совместное стремление обеих сторон завершить переговоры в этом году, а также добавили, что встреча переговорных групп состоится завтра.
Предварительно согласованы следующие договоренности:
  • Институциональные положения, которые должны быть включены в существующие и будущие соглашения со Швейцарией, связанные с внутренним рынком ЕС, предусматривая динамичное согласование с законодательством ЕС, его одинаковое толкование и применение, а также разрешение споров;
  • Положение о государственной помощи в нескольких существующих и будущих соглашениях со Швейцарией по поводу внутреннего рынка;
  • Соглашение, позволяющее Швейцарии участвовать в программах ЕС, включая Horizon Europe;
  • Соглашение о регулярном и постоянном финансовом вкладе Швейцарии в социальную и экономическую сплоченность ЕС как дополнение к ее участию во внутреннем рынке;
  • Возобновление переговоров по соглашениям, касающимся электроэнергии, пищевой безопасности и здравоохранения, а также по поводу участия Швейцарии в агентствах Европейского Союза по космической программе и железным дорогам.
  • После начала переговоров Комиссия откроет возможность швейцарским организациям подавать заявки на тендеры Европейского исследовательского совета, которые будут объявлены в 2024 году. Швейцарские заявители будут рассматриваться так, как будто Швейцария является ассоциированной страной, от приемлемости и соответствия до оценки, вплоть до подготовки грантовых соглашений.
По материалам:
УНН
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