ЕС и ООН передали Украине 16 скорых для усиления экстренной медицины — Finance.ua

ЕС и ООН передали Украине 16 скорых для усиления экстренной медицины Сегодня 10:13

Европейский Союз (ЕС) и Программа развития ООН (ПРООН) передали Украине 16 скорых общей стоимостью $910,880 тыс для усиления экстренной медицины в восьми областях Украины.

Как сообщает ПРООН в своем пресс-релизе, областные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получили восемь авитомобилей типа В, предназначенных для транспортировки и базовой медицинской помощи пациентам, не находящимся в критическом состоянии, а также восемь типов С — реанимобилей, применяемых в критических ситуациях.

Машины получили центры экстренки Черниговщины, Сумщины, Харьковщины, Николаевщины, Днепропетровщины, Запорожья, Херсонщины и Донбасса.

Закупка и передача специализированных автомобилей являются частью более широких усилий ПРООН по укреплению системы здравоохранения, направленных на восстановление и развитие на местном уровне. Она включает реформирование экстренной медицинской помощи в Украине, усиление материально-технической базы и повышение кадрового потенциала медицинских учреждений.

Инициатива реализована в рамках флагманского партнерства ПРООН и ЕС «EU4Recovery — Расширение возможностей общин в Украине».

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