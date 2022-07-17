Ericsson, Qualcomm и Thales протестируют 5G в космосе — Finance.ua
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Ericsson, Qualcomm и Thales протестируют 5G в космосе

Технологии&Авто
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Ericsson, Qualcomm и Thales протестируют 5G в космосе
Ericsson, Qualcomm и Thales протестируют 5G в космосе
Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, аэрокосмическая компания Thales и новатор беспроводных технологий Qualcomm Technologies планируют внедрить 5G в сеть вращающихся вокруг Земли спутников.
Об этом говорится в пресс-релизе Ericsson.
Как отмечается, после того, как каждая компания отдельно провела детальное исследование, стороны планируют начать тестирование, ориентированное на использование смартфонов, и проверку неназемных сетей 5G.
«Результат может фактически означать, что будущий 5G-смартфон сможет использовать связь 5G в любой точке Земли и обеспечивать полное глобальное покрытие широкополосных услуг передачи данных, включая места, обычно охватываемые только устаревшими спутниковыми телефонными системами с ограниченными возможностями подключения данных», — говорится в пресс-релизе.
Ожидается, что преимущества подключения 5G через спутники на низкой околоземной орбите будут включать покрытия в экстремальных географических местностях или отдаленных районах в морях, океанах и других местах, где наземное 5G-покрытие отсутствует.
По материалам:
Укрінформ
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