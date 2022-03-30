"Эпоха доллара закончилась": Юань предложили сделать валютой для расчетов в СНГ — Finance.ua

"Эпоха доллара закончилась": Юань предложили сделать валютой для расчетов в СНГ

Сегодня 12:31 — Валюта

Страны так называемого «Содружества независимых государств» (СНГ) могут использовать китайский юань в качестве валюты для взаимных расчетов вместо доллара и евро. Первый заместитель главы исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов полагает, что «эпоха доллара закончилась».

Об этом сообщает белорусское государственное агентство Белта.

«На мой взгляд, вполне оправдан переход на взаимную торговлю между странами СНГ в национальных валютах или валютах государств, которые не предпринимают недружественные действия в отношении стран, входящих в содружество. Прежде всего, это юань и другие валюты, которые можно использовать в качестве резервных вместо доллара и евро», — сказал Анфимов.

В Минске 30 марта проходит совместное заседание совета постоянных полномочных представителей государств — участников СНГ,

По мнению Анфимова, «эпоха доллара закончилась, и эта валюта утратит свои позиции к 2025 году — если не существенно, то, по крайней мере, будет резко ослаблено ее влияние на развитие мировой экономики, к 2030 году доллара как мировой резервной валюты не будет».

Отметим, доля доллара в международных расчетах составляет около 80% и только растет, а не снижается, несмотря на постоянные заявления стран-изгоев о «крахе доллара».

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