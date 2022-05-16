Emirates Airlines объявила о поддержке Bitcoin — Finance.ua

Emirates Airlines объявила о поддержке Bitcoin

Сегодня 03:28 — Финтех и Карты

Emirates Airlines объявила о поддержке Bitcoin

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines анонсировала прием платежей в Bitcoin и выпуск NFT-коллекции.

Об этом сообщают местные СМИ.

На встрече с прессой главный операционный директор перевозчика Адель Ахмед Аль-Реда отметил заинтересованность Emirates Airlines в использовании блокчейна для учета самолетов и в технологии метавселенных.

«Метавселенные перенесут традиционные операции обучения, продажи билетов в цифровой мир, что сделает их более интерактивными», — заявил он.

Для разработки новых проектов авиаперевозчик наймет в штат профильных сотрудников.

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