Emirates Airlines объявила о поддержке Bitcoin — Finance.ua

Emirates Airlines объявила о поддержке Bitcoin Сегодня 03:28 — Финтех и Карты Emirates Airlines объявила о поддержке Bitcoin Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines анонсировала прием платежей в Bitcoin и выпуск NFT-коллекции. Об этом сообщают местные СМИ.
На встрече с прессой главный операционный директор перевозчика Адель Ахмед Аль-Реда отметил заинтересованность Emirates Airlines в использовании блокчейна для учета самолетов и в технологии метавселенных.
«Метавселенные перенесут традиционные операции обучения, продажи билетов в цифровой мир, что сделает их более интерактивными», — заявил он.
Для разработки новых проектов авиаперевозчик наймет в штат профильных сотрудников.
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