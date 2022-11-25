Электростанции и сети ДТЭК возобновили работу после российской атаки — Finance.ua

Электростанции и сети ДТЭК возобновили работу после российской атаки Сегодня 14:27 — Энергетика

Электростанции и сети ДТЭК возобновили работу после российской атаки

Компания ДТЭК возобновила работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной российской атаки на энергосистему.

«ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки на энергосистему. Возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры — больниц, водоканалов — во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована.

Как сообщалось, из-за массированной ракетной атаки рф по объектам критической инфраструктуры Украины во всех регионах были введены стабилизационные отключения электричества.

ДТЭК — крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Она создана в 2005 году для управления энергетическим бизнесом группы SCM.

Предприятия тепловой генерации ДТЭК Энерго (в составе ДТЭК Востокэнерго (входят две ТЭС); ДТЭК Днепроэнерго (три ТЭС) и ДТЭК Западэнерго (три ТЭС)) имеют более 13,5 ГВт общей установленной мощности.

Укрінформ По материалам:

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