Электростанции и сети ДТЭК возобновили работу после российской атаки — Finance.ua

Электростанции и сети ДТЭК возобновили работу после российской атаки
Компания ДТЭК возобновила работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной российской атаки на энергосистему.
Об этом сообщила пресс-служба Группы компаний SCM, куда входит ДТЭК.
«ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки на энергосистему. Возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры — больниц, водоканалов — во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что в ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована.
Как сообщалось, из-за массированной ракетной атаки рф по объектам критической инфраструктуры Украины во всех регионах были введены стабилизационные отключения электричества.
ДТЭК — крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Она создана в 2005 году для управления энергетическим бизнесом группы SCM.
Предприятия тепловой генерации ДТЭК Энерго (в составе ДТЭК Востокэнерго (входят две ТЭС); ДТЭК Днепроэнерго (три ТЭС) и ДТЭК Западэнерго (три ТЭС)) имеют более 13,5 ГВт общей установленной мощности.
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