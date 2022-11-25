Электростанции и сети ДТЭК возобновили работу после российской атаки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электростанции и сети ДТЭК возобновили работу после российской атаки

Энергетика
26
Электростанции и сети ДТЭК возобновили работу после российской атаки
Электростанции и сети ДТЭК возобновили работу после российской атаки
Компания ДТЭК возобновила работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной российской атаки на энергосистему.
Об этом сообщила пресс-служба Группы компаний SCM, куда входит ДТЭК.
«ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей после беспрецедентной атаки на энергосистему. Возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры — больниц, водоканалов — во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что в ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована.
Как сообщалось, из-за массированной ракетной атаки рф по объектам критической инфраструктуры Украины во всех регионах были введены стабилизационные отключения электричества.
ДТЭК — крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Она создана в 2005 году для управления энергетическим бизнесом группы SCM.
Предприятия тепловой генерации ДТЭК Энерго (в составе ДТЭК Востокэнерго (входят две ТЭС); ДТЭК Днепроэнерго (три ТЭС) и ДТЭК Западэнерго (три ТЭС)) имеют более 13,5 ГВт общей установленной мощности.

Возможно ли оставить без света Украину

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.