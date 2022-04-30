Электронная трудовая: как перенести данные из бумажной книжки, чтобы получить пенсию автоматически — Finance.ua
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Электронная трудовая: как перенести данные из бумажной книжки, чтобы получить пенсию автоматически

Сегодня 16:03Личные финансы
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Электронная трудовая: как перенести данные из бумажной книжки, чтобы получить пенсию автоматическиЭлектронная трудовая: как перенести данные из бумажной книжки, чтобы получить пенсию автоматически
Пенсионный фонд Украины рассказал, как перенести данные с бумажной трудовой книжки на вебпортал электронных услуг ПФУ, чтобы в будущем пенсия начислялась автоматически.
Украинцы имеют возможность перенести данные из трудовой книжки в электронный реестр. Это очень удобно, ведь в будущем не нужно будет обращаться в органы ПФУ для назначения пенсии — все будет сделано в автоматическом режиме.
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«Электронная трудовая — это возможность начисления в будущем пенсии в автоматическом режиме, поскольку на время достижения пенсионного возраста вся информация о трудовой деятельности и уплаченных страховых взносах будет храниться в электронном виде», — говорится в сообщении.
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Так, чтобы перенести данные с бумажной трудовой необходимо зайти на портал с помощью квалифицированной электронной подписи. В меню выбрать «Ведомости о трудовых отношениях» и ознакомиться с требованиями к скан-копиям документов. Нажать «продолжить» и заполнить поля, в которых отсутствует информация. Затем в разделе «Скан-копии документов» выбрать «Добавить файл» и загрузить документы.
По материалам: Судебно-юридична газета
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