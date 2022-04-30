Президент подписал закон об усовершенствовании пенсионного законодательства: что это дает — Finance.ua

теперь дата ежегодной индексации (1 марта) зафиксирована в законе, а не будет корректироваться ежегодно вручную политиками;
индексация будет происходить для всех категорий пенсионеров с учетом показателей инфляции и роста средней зарплаты (ранее часть категорий не подпадала под ежегодную индексацию);
закон позволяет досрочно назначать пенсии, за полтора года до достижения пенсионного возраста, тем людям, у которых есть полный страховой стаж, и трудовой контракт с которыми расторгнут в связи с сокращением штата либо ликвидацией компании;
пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность, теперь будут назначаться тоже досрочно.
«Этот закон о справедливости, потому что он распространяет единые правила индексации на все пенсии», — подчеркнула министр социальной политики Марина Лазебная.
Также в Пенсионном фонде увеличили количество услуг, предоставляемых онлайн.
В список услуг добавили возможность:
проверить сведения о трудовой деятельности («Электронная трудовая книжка»);
проверить предоставленную работодателем информацию о заработной плате и приобретенном страховом стаже;