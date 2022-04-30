Президент подписал закон об усовершенствовании пенсионного законодательства: что это дает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент подписал закон об усовершенствовании пенсионного законодательства: что это дает

Сегодня 14:01Личные финансы
47
Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства».
Об этом пишет Пенсионный курьер.
Что это дает?
  • теперь дата ежегодной индексации (1 марта) зафиксирована в законе, а не будет корректироваться ежегодно вручную политиками;
  • индексация будет происходить для всех категорий пенсионеров с учетом показателей инфляции и роста средней зарплаты (ранее часть категорий не подпадала под ежегодную индексацию);
  • закон позволяет досрочно назначать пенсии, за полтора года до достижения пенсионного возраста, тем людям, у которых есть полный страховой стаж, и трудовой контракт с которыми расторгнут в связи с сокращением штата либо ликвидацией компании;
  • пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность, теперь будут назначаться тоже досрочно.
«Этот закон о справедливости, потому что он распространяет единые правила индексации на все пенсии», — подчеркнула министр социальной политики Марина Лазебная.
Также в Пенсионном фонде увеличили количество услуг, предоставляемых онлайн.
В список услуг добавили возможность:
  • проверить сведения о трудовой деятельности («Электронная трудовая книжка»);
  • проверить предоставленную работодателем информацию о заработной плате и приобретенном страховом стаже;
  • просмотреть сформированные электронные листки нетрудоспособности;
  • заполнить «Анкету предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту»;
  • получить справки с проверочным QR-кодом;
  • представить Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр(е) застрахованных лиц;
  • произвести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса «Пенсионный калькулятор»;
  • подать обращение (предложение и т.п.).

Справка Finance.ua:

  • В Минсоцполитики рассказали, как будут выплачивать пенсии на оккупированных территориях. Пенсию людям, которым невозможно доставить ее по месту жительства, зачислят на счета в Ощадбанке.
  • Куда пойдет пенсия, если заблокирована карта — разъяснение юриста.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.