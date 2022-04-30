Президент подписал закон об усовершенствовании пенсионного законодательства: что это дает — Finance.ua

Президент подписал закон об усовершенствовании пенсионного законодательства: что это дает

Сегодня 14:01 — Личные финансы

Президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства».

Об этом пишет Пенсионный курьер.

Что это дает?

теперь дата ежегодной индексации (1 марта) зафиксирована в законе, а не будет корректироваться ежегодно вручную политиками;

индексация будет происходить для всех категорий пенсионеров с учетом показателей инфляции и роста средней зарплаты (ранее часть категорий не подпадала под ежегодную индексацию);

закон позволяет досрочно назначать пенсии, за полтора года до достижения пенсионного возраста, тем людям, у которых есть полный страховой стаж, и трудовой контракт с которыми расторгнут в связи с сокращением штата либо ликвидацией компании;

пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность, теперь будут назначаться тоже досрочно.

«Этот закон о справедливости, потому что он распространяет единые правила индексации на все пенсии», — подчеркнула министр социальной политики Марина Лазебная.

Также в Пенсионном фонде увеличили количество услуг, предоставляемых онлайн.

В список услуг добавили возможность:

проверить сведения о трудовой деятельности («Электронная трудовая книжка»);

проверить предоставленную работодателем информацию о заработной плате и приобретенном страховом стаже;

просмотреть сформированные электронные листки нетрудоспособности;

заполнить «Анкету предоставления информации для автоматического назначения пенсии по возрасту»;

получить справки с проверочным QR-кодом;

представить Анкету застрахованного лица для внесения/изменения/уточнения данных в Реестр(е) застрахованных лиц;

произвести прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса «Пенсионный калькулятор»;

подать обращение (предложение и т.п.).

Справка Finance.ua:

В Минсоцполитики рассказали, как будут выплачивать пенсии на оккупированных территориях. Пенсию людям, которым невозможно доставить ее по месту жительства, зачислят на счета в Ощадбанке.

Куда пойдет пенсия, если заблокирована карта — разъяснение юриста.



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