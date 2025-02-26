Электромобили Mini могут получить задний привод — Finance.ua

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Электромобили Mini могут получить задний привод

Фондовый рынок
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Электромобили Mini могут получить задний привод
Электромобили Mini могут получить задний привод
Следующее поколение электрических моделей от Mini может перейти на заднеприводную компоновку. Хотя пока ничего официально не подтверждено, будущие модели BMW Neue Klasse построены на новой архитектуре, которая дебютирует в следующем году, как сообщается, совместимы только с конфигурациями заднего и полного привода. Это может означать, что Mini придется адаптироваться к новым настройкам.
До сих пор каждая модель Mini, начиная с легендарного первенца 1959 года, была переднеприводной, за исключением версий All4 некоторых комплектаций Countryman и Clubman, имевших полный привод. Однако в ближайшие годы все может измениться.
Новая платформа, дебютирующая на новом BMW iX3 уже в этом году, поддерживает разные варианты привода, однако базовые версии с одним двигателем могут быть только заднеприводными, поскольку двигатель, установленный сзади, является единственным, включающим встроенную коробку передач.
По словам инженеров BMW Group, которые общались с Autocar, сейчас нет планов адаптировать платформу Neue Klasse для использования с передним приводом.
Электрическая линейка Mini все еще относительно нова: Cooper и Countryman были представлены в 2023 году, а электромобиль Aceman увидел свет в 2024 году. Но в какой-то момент Mini неизбежно придется принять новую платформу, обещающую значительный прогресс в запасе хода, технологиях активной безопасности и скорости подзарядки, используя при этом эффект масштаба BMW Group.
Альтернативным решением для бренда Mini было бы сотрудничество с другим автопроизводителем, который, возможно, мог бы поставить им переднеприводную архитектуру, хотя сейчас это чистые предположения.

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По материалам:
Autogeek
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