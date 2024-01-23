Электромобиль Porsche Macan показали за несколько дней до презентации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электромобиль Porsche Macan показали за несколько дней до презентации

Фондовый рынок
20
Электромобиль Porsche Macan показали за несколько дней до презентации
Электромобиль Porsche Macan показали за несколько дней до презентации
На официальном сайте немецкой компании Porsche появились изображения электромобиля Porsche Macan второго поколения. Кроссовер презентуют уже 25 января, а пока можно узнать технические подробности о новой модели.
Porsche Macan получит два электромотора с суммарной отдачей 612 лошадиных сил и аккумуляторной батареей на 100 киловатт-час.
Запас хода на одной зарядке превысит 500 км. Кроме того, электрический кроссовер оснастят адаптивными амортизаторами, пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.
По материалам:
t4.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.