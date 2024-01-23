Электромобиль Porsche Macan показали за несколько дней до презентации — Finance.ua

Электромобиль Porsche Macan показали за несколько дней до презентации Сегодня 22:24 — Фондовый рынок

Электромобиль Porsche Macan показали за несколько дней до презентации

На официальном сайте немецкой компании Porsche появились изображения электромобиля Porsche Macan второго поколения. Кроссовер презентуют уже 25 января, а пока можно узнать технические подробности о новой модели.

Porsche Macan получит два электромотора с суммарной отдачей 612 лошадиных сил и аккумуляторной батареей на 100 киловатт-час.

Запас хода на одной зарядке превысит 500 км. Кроме того, электрический кроссовер оснастят адаптивными амортизаторами, пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

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