Электрокроссовер Ford готовят к кругосветному путешествию — Finance.ua

Электрокроссовер Ford готовят к кругосветному путешествию 27.03.2023, 01:35 — Технологии&Авто

Электрокроссовер Ford готовят к кругосветному путешествию

Новый электрокроссовер Ford Explorer совершит кругосветное путешествие.

Об этом идет речь на официальном сайте Ford.

Водителем станет известная американская путешественница Лекси Алфорд, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой человек, посетивший все страны мира. Рекорд она побила в 21 год.

Маршрут путешествия пока не разглашается.

Отмечается, что путешествие будет посвящено Алохе Вандервелл. В 1922 году она стала первой женщиной в мире, совершившей кругосветное путешествие на Ford T. Алоха посетила 43 страны мира.

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