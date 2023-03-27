Электрокроссовер Ford готовят к кругосветному путешествию — Finance.ua

Электрокроссовер Ford готовят к кругосветному путешествию
Новый электрокроссовер Ford Explorer совершит кругосветное путешествие.
Об этом идет речь на официальном сайте Ford.
Водителем станет известная американская путешественница Лекси Алфорд, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как самый молодой человек, посетивший все страны мира. Рекорд она побила в 21 год.
Маршрут путешествия пока не разглашается.
Отмечается, что путешествие будет посвящено Алохе Вандервелл. В 1922 году она стала первой женщиной в мире, совершившей кругосветное путешествие на Ford T. Алоха посетила 43 страны мира.
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