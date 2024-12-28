Электроавто впервые стали лидерами продаж среди подержанных автомобилей до 5 лет — Finance.ua
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Электроавто впервые стали лидерами продаж среди подержанных автомобилей до 5 лет

Технологии&Авто
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Электроавто впервые стали лидерами продаж среди подержанных автомобилей до 5 лет
Электроавто впервые стали лидерами продаж среди подержанных автомобилей до 5 лет
В ноябре украинцы приобрели 4,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Впервые наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 44%.
Дальше идут:
  • Бензиновые авто — 35%
  • Дизельные — 11%;
  • Гибридные — 7%;
  • Автомобили с ГБО — 3%.
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Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
  1. TESLA Model Y — 298 ед.;
  2. TESLA Model 3 — 252 ед.;
  3. HYUNDAI Kona — 185 ед.;
  4. KIA Niro — 171 ед.;
  5. AUDI E-Tron Sportback — 143 ед.;
  6. NISSAN Rogue — 138 ед.;
  7. MAZDA CX5 — 131 ед.;
  8. VOLKSWAGEN Tiguan — 125 ед;
  9. NISSAN Leaf — 108 ед.;
  10. AUDI Q5 — 106 ед.
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В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества.
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По материалам:
Finance.ua
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