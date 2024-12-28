Электроавто впервые стали лидерами продаж среди подержанных автомобилей до 5 лет — Finance.ua

Электроавто впервые стали лидерами продаж среди подержанных автомобилей до 5 лет
В ноябре украинцы приобрели 4,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Впервые наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 44%.
Дальше идут:
- Бензиновые авто — 35%
- Дизельные — 11%;
- Гибридные — 7%;
- Автомобили с ГБО — 3%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- TESLA Model Y — 298 ед.;
- TESLA Model 3 — 252 ед.;
- HYUNDAI Kona — 185 ед.;
- KIA Niro — 171 ед.;
- AUDI E-Tron Sportback — 143 ед.;
- NISSAN Rogue — 138 ед.;
- MAZDA CX5 — 131 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 125 ед;
- NISSAN Leaf — 108 ед.;
- AUDI Q5 — 106 ед.
В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества.
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