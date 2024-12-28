Электроавто впервые стали лидерами продаж среди подержанных автомобилей до 5 лет — Finance.ua

Электроавто впервые стали лидерами продаж среди подержанных автомобилей до 5 лет Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

Электроавто впервые стали лидерами продаж среди подержанных автомобилей до 5 лет

В ноябре украинцы приобрели 4,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Впервые наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек охватили электромобили — 44%.

Дальше идут:

Бензиновые авто — 35%

Дизельные — 11%;

Гибридные — 7%;

Автомобили с ГБО — 3%.

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Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

TESLA Model Y — 298 ед.; TESLA Model 3 — 252 ед.; HYUNDAI Kona — 185 ед.; KIA Niro — 171 ед.; AUDI E-Tron Sportback — 143 ед.; NISSAN Rogue — 138 ед.; MAZDA CX5 — 131 ед.; VOLKSWAGEN Tiguan — 125 ед; NISSAN Leaf — 108 ед.; AUDI Q5 — 106 ед.

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В ноябре свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества.

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