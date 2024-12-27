Эксперты назвали 11 предметов, обязательно необходимых в автомобиле — Finance.ua

Эксперты назвали 11 предметов, обязательно необходимых в автомобиле Сегодня 07:10 — Технологии&Авто

Эксперты назвали 11 предметов, обязательно необходимых в автомобиле

В зимний период необходимо иметь в автомобиле ряд предметов, которые помогут выбраться из сложных ситуаций, присущих этому времени года. Эксперты решили перечислить, какие приоритетные. В этот список вошло сразу 11 наименований. Не стоит игнорировать их покупку, поскольку это позволит избежать неприятных последствий в холодное время года.

Так, необходимо иметь щетку и скребок для снега, особенно если автомобиль не хранится в гараже. Также всегда важно иметь запас незамерзайки для стекла. Провод для прикуривания становится незаменимым, если аккумулятор разрядится.

Важно иметь в автомобиле запасное колесо, а также все инструменты, необходимые для его замены. Речь идет о баллонном ключе, кроме того, понадобится компрессор и домкрат.

Лопата позволит выбраться при попадании в сугробы, кроме того, необходимо возить с собой буксировочный трос. Попадание в сугроб — не редкость, и эти инструменты помогут выбраться при застревании в неочищенных дворах.

Есть также предметы, которые не обязательны, но могут оказаться полезными. Это фонарик и устройство для пуска ДВС, которое поможет справиться без обращения к другим автовладельцам в случае разрядки аккумулятора. Кроме того, полезным может стать средство размораживания замков, а также теплые перчатки, чтобы не отморозить руки во время замены колеса или выполнения других процедур.

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uamotors По материалам:

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