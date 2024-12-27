Как с 1 января в Украине подорожает автострахование — Finance.ua

Как с 1 января в Украине подорожает автострахование Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

Как с 1 января в Украине подорожает автострахование

С 2025 года в Украине изменяются правила обязательного автострахования.

Размеры страховых выплат будут постепенно увеличиваться до европейского уровня, прямое урегулирование с «дополнительной услуги» станет базовой опцией, а страховые компании смогут самостоятельно устанавливать тарифы.

Как известно, в начале 2024 года Верховная Рада приняла новый закон, отвечающий Директиве Европейского парламента и Совета 2009/103/ЕС. Этот документ вступает в силу 1 января 2025 года.

Что предусмотрено

Новый закон, в частности, предусматривает постепенное увеличение страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС, отмену франшизы (суммы, которую в случае ДТП виновнику придется компенсировать самостоятельно), наличие прямого урегулирования.

Нововведение предполагает, что если водитель застрахованного авто не является виновником ДТП, то его страховая компания возместит ему нанесенный ущерб, а взимать эти средства будет со страховщика виновника аварии. В настоящее время эта опция считается дополнительной и действует только тогда, когда страховые компании обеих сторон ДТП являются участниками соглашения о прямом урегулировании (в настоящее время таковыми являются 11 страховщиков).

Также новый закон предусматривает свободное ценообразование. То есть страховые компании смогут самостоятельно определять, от чего будет зависеть стоимость полиса для каждого водителя.

В связи с этим может возрасти и стоимость «автогражданки». На рынке прогнозируют удорожание полиса в 2−2,5 раза.

Економічна Правда По материалам:

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