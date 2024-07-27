Электрифицированный кроссовер Chery удивил рекордным запасом хода (фото) — Finance.ua

Электрифицированный кроссовер Chery удивил рекордным запасом хода (фото)
Новый Chery Fulwin T10 попал в Книгу рекордов Гиннесса. Электрифицированный кроссовер продемонстрировал впечатляющий запас хода в 2100 км.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер Chery Fulwin T10 стал первым серийным гибридным плагином, который преодолел более 2000 км без заправки или подзарядки батареи. Предыдущее достижение превышено сразу на 300 км.
Рекордный автопробег состоялся с 17 по 20 июля в Китае. Гибрид Chery Fulwin T10 проехал от города Шангри-Ла в Тибете до Чжухая.
На рынок новый Chery Fulwin T10 выходит с 25 июля. Кроссовер представляет собой гибридную версию Chery Tiggo 9. Модель доступна в исполнении на 5 или 6 мест.
Автомобили предлагают в двух версиях с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромоторами. Переднеприводный вариант развивает 375 л. с. и 610 Н∙м, а полноприводный — 610 л. и 960 Н∙м. Более мощный кроссовер способен разогнаться до сотни за 4,9 с и развить 240 км/ч.
Большая батарея на 34,5 кВт∙ч позволяет преодолеть 200−210 км на электротяге, а зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 18 минут. Средний расход горючего составляет 5,75 л/100 км с передним приводом и 6,8 л/100 км — с полным.
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