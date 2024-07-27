Электрифицированный кроссовер Chery удивил рекордным запасом хода (фото) — Finance.ua

Электрифицированный кроссовер Chery удивил рекордным запасом хода (фото) 27.07.2024, 01:12 — Технологии&Авто

Электрифицированный кроссовер Chery удивил рекордным запасом хода (фото), Фото: CarNewsChina

Новый Chery Fulwin T10 попал в Книгу рекордов Гиннесса. Электрифицированный кроссовер продемонстрировал впечатляющий запас хода в 2100 км.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Фото: CarNewsChina

Кроссовер Chery Fulwin T10 стал первым серийным гибридным плагином, который преодолел более 2000 км без заправки или подзарядки батареи. Предыдущее достижение превышено сразу на 300 км.

Рекордный автопробег состоялся с 17 по 20 июля в Китае. Гибрид Chery Fulwin T10 проехал от города Шангри-Ла в Тибете до Чжухая.

На рынок новый Chery Fulwin T10 выходит с 25 июля. Кроссовер представляет собой гибридную версию Chery Tiggo 9. Модель доступна в исполнении на 5 или 6 мест.

Фото: CarNewsChina

Автомобили предлагают в двух версиях с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромоторами. Переднеприводный вариант развивает 375 л. с. и 610 Н∙м, а полноприводный — 610 л. и 960 Н∙м. Более мощный кроссовер способен разогнаться до сотни за 4,9 с и развить 240 км/ч.

Большая батарея на 34,5 кВт∙ч позволяет преодолеть 200−210 км на электротяге, а зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 18 минут. Средний расход горючего составляет 5,75 л/100 км с передним приводом и 6,8 л/100 км — с полным.

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Фокус По материалам:

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