Электрифицированный кроссовер Chery удивил рекордным запасом хода (фото) — Finance.ua
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Электрифицированный кроссовер Chery удивил рекордным запасом хода (фото)

Технологии&Авто
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Электрифицированный кроссовер Chery удивил рекордным запасом хода (фото)
Электрифицированный кроссовер Chery удивил рекордным запасом хода (фото), Фото: CarNewsChina
Новый Chery Fulwin T10 попал в Книгу рекордов Гиннесса. Электрифицированный кроссовер продемонстрировал впечатляющий запас хода в 2100 км.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Кроссовер Chery Fulwin T10 стал первым серийным гибридным плагином, который преодолел более 2000 км без заправки или подзарядки батареи. Предыдущее достижение превышено сразу на 300 км.
Рекордный автопробег состоялся с 17 по 20 июля в Китае. Гибрид Chery Fulwin T10 проехал от города Шангри-Ла в Тибете до Чжухая.
На рынок новый Chery Fulwin T10 выходит с 25 июля. Кроссовер представляет собой гибридную версию Chery Tiggo 9. Модель доступна в исполнении на 5 или 6 мест.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Автомобили предлагают в двух версиях с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромоторами. Переднеприводный вариант развивает 375 л. с. и 610 Н∙м, а полноприводный — 610 л. и 960 Н∙м. Более мощный кроссовер способен разогнаться до сотни за 4,9 с и развить 240 км/ч.
Большая батарея на 34,5 кВт∙ч позволяет преодолеть 200−210 км на электротяге, а зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 18 минут. Средний расход горючего составляет 5,75 л/100 км с передним приводом и 6,8 л/100 км — с полным.
Не важно, авто у вас с бензиновым двигателем, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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