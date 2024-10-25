Электричества может не быть: неутешительный прогноз для одной из областей Украины — Finance.ua

Электричества может не быть: неутешительный прогноз для одной из областей Украины Сегодня 21:27

Электричества может не быть: неутешительный прогноз для одной из областей Украины

Жителям Запорожской области нужно готовиться к самому худшему сценарию — что зимой может не быть электроэнергии вообще.

Об этом сказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона. «Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится, потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к самому худшему. Будет лучше — будет супер», — сказал он.

По его словам, в Запорожье может не быть централизованного электроснабжения на водонапорной станции. «Так что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и второй генератор», — сказал Федоров.

Говоря о ситуации с теплоснабжением, чиновник рассказал, что на все большие котельные города Запорожья и Запорожской области, как, например, в Вольнянске, где также есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. При этом добавил, что первые такие установки заработают уже в декабре 2024 года:

«Почему есть задержка, почему не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина — огромная страна и сегодня у нас есть безумный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. А также мы понимаем, что у нас денег нет, поэтому просим наших партнеров приобрести для нас».

По его словам, уже партнерами приобретены такие установки, и 15 ноября первые из них будут на территории Запорожья. «Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Так что мы зарезервируем это», — подчеркнул он.

УНІАН По материалам:

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