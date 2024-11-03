Электрический кроссовер Smart #5 дебютировал в Китае (фото) — Finance.ua
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Электрический кроссовер Smart #5 дебютировал в Китае (фото)

Технологии&Авто
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Электрический кроссовер Smart #5 дебютировал в Китае (фото)
Электрический кроссовер Smart #5 дебютировал в Китае (фото), Фото: Smart
Smart #5 официально дебютировал на рынке Китая. Полностью электрический кроссовер доступен в 4 комплектациях и с начальной ценой от 33 700 долларов.
Об этом сообщает CarNewsChina.
Фото: Smart
Фото: Smart
На китайском рынке новинка от Smart доступна в следующих вариантах:
  • Long Range Adventure Standard Edition: задний привод, 570 км;
  • Long Range Adventure Deluxe Edition: задний привод, 570 км;
  • Ultra-Lange Deluxe: задний привод, 740 км, 800 В архитектура;
  • Jungle Realm Limited Edition: полный привод, 580 км, 800 В архитектура.
Самая большая модель бренда будет конкурировать с Audi Q3 и BMW X3. Авто будет доступно в восьми вариантах отделки и 6 цветах отделки интерьера.

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Флагманская версия Jungle Realm Limited Edition оснащена пакетом, включающим X-образную окрашенную платформу на крыше, полки для багажа, небольшой контейнер на боку автомобиля, боковые ступеньки, боковую лестницу и скрытый разъем для прицепа, с тяговой способностью 1451 кг.
Фото: Smart
Фото: Smart
Багажники выдерживают статическую нагрузку 240 кг и динамическую нагрузку 100 кг. Автомобиль также оснащается разъемом 220 В для поддержания функции внешнего разряда V2L. В зависимости от комплектации также меняется клиренс кроссовера — от 156 мм до 231 мм.
Фото: Smart
Фото: Smart
Три начальных варианта предлагается с единственным электромотором на задней оси, в вариантах мощности 335 и 358 л.с.
Первый вариант предлагается с литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей емкостью 76 кВт-ч, а второй — тройным литиевым блоком емкостью 100 кВт-ч, обеспечивающим 570 км и 740 км по циклу CLTC соответственно.
Фото: Smart
Фото: Smart
Самое быстрое время разгона составляет 6,5 секунд, а зарядка — менее 15 минут для пополнения от 30% до 80%. В то же время, полноприводный вариант предлагает максимальную мощность в 579 л.с., где передний асинхронный двигатель выдает 221 л.с./270 Нм, а задний — 416 л.с./440 Нм.
Время разгона от 0 до 100 км/ч составляет 4,9 секунд, а запас хода CLTC 580 км. Стоимость этой топовой версии составляет 51 700 долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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