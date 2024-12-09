Электрический кроссовер Polestar 3 получил одномоторную доступную версию — Finance.ua
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Электрический кроссовер Polestar 3 получил одномоторную доступную версию

Технологии&Авто
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Электрический кроссовер Polestar 3 получил одномоторную доступную версию
Электрический кроссовер Polestar 3 получил одномоторную доступную версию
Электрический кроссовер Polestar 3 получил одномоторный вариант с запасом хода 704 км. Его двигатель, расположенный на задней оси, выдает 295 лошадиных сил, что позволяет электромобилю разгоняться с места до 100 км/ч за 7,8 секунды. Это на 2,7 секунды больше, чем в случае существующей версии Dual Motor, которая имеет 483 л.с. и и на 3,0 секунды длиннее исполнения Dual Motor Performance Pack.
Все три варианта Polestar 3 используют один и тот же аккумулятор емкостью 111 кВт*ч, но поскольку новый двигатель потребляет меньше энергии, он способен проехать на 90 км дальше на каждом заряде.
Polestar 3 Single Motor также стоит на 8000 евро дешевле, чем двухмоторная версия. Поставки обновленного электрического кроссовера на европейские рынки должны начаться в мае 2025 года.
По материалам:
Autogeek
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