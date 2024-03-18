Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на сумму 310 млн грн в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на сумму 310 млн грн в 2024 году

13
В 2024 году экспортно-кредитное агентство застраховало кредиты и контракты украинских экспортеров на 310 млн грн.
В 2024 году экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало украинский экспорт на 310 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Владимир Кузьо, передает УНН.
Подробности
С начала года ЭКА застраховало семь кредитов на 28 млн грн, выданных украинским экспортерам, и один договор внешнеэкономической деятельности.
«Важно поддерживать украинских товаропроизводителей, которые продают свою продукцию на экспорт. В рамках программы Made in Ukraine мы планируем продвигать украинские товары на внешние рынки, делать все, чтобы об украинском производителе узнали как можно больше людей по всему миру», — подчеркнул Владимир Кузьо.
В этом году услугами Экспортно-кредитного агентства воспользовались предприниматели из шести областей Украины, которые поставляют свою продукцию в такие страны, как Германия, Италия, США, Молдова и Венгрия.
Наибольший объем поставок происходит по таким товарным группам, как одежда, мебель и продукция переработки овощей.
Экспортно-кредитное агентство основано правительством в 2018 году. Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров, работ и услуг украинского происхождения.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.