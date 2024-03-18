Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на сумму 310 млн грн в 2024 году — Finance.ua

Экспортно-кредитное агентство поддержало украинский экспорт на сумму 310 млн грн в 2024 году Сегодня 19:33

В 2024 году экспортно-кредитное агентство застраховало кредиты и контракты украинских экспортеров на 310 млн грн.

В 2024 году экспортно-кредитное агентство (ЭКА) поддержало украинский экспорт на 310 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Владимир Кузьо, передает УНН.

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С начала года ЭКА застраховало семь кредитов на 28 млн грн, выданных украинским экспортерам, и один договор внешнеэкономической деятельности.

«Важно поддерживать украинских товаропроизводителей, которые продают свою продукцию на экспорт. В рамках программы Made in Ukraine мы планируем продвигать украинские товары на внешние рынки, делать все, чтобы об украинском производителе узнали как можно больше людей по всему миру», — подчеркнул Владимир Кузьо.

В этом году услугами Экспортно-кредитного агентства воспользовались предприниматели из шести областей Украины, которые поставляют свою продукцию в такие страны, как Германия, Италия, США, Молдова и Венгрия.

Наибольший объем поставок происходит по таким товарным группам, как одежда, мебель и продукция переработки овощей.

Экспортно-кредитное агентство основано правительством в 2018 году. Главной целью деятельности агентства является поддержка и стимулирование масштабной экспансии на экспорт товаров, работ и услуг украинского происхождения.

УНН По материалам:

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