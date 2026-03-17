Экспорт железной руды сократился на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года Сегодня 07:40 — Казна и Политика

Горнодобывающая отрасль Украины по итогам января-февраля 2026 сократила экспорт железной руды на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 3,31 млн т — минимума с 2023 года.

Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

Крупнейшим потребителем украинской железной руды традиционно является Китай. В течение периода отгрузки сырья в этом направлении составляли 1,33 млн т (-56,1%/р).

В Словакию было направлено 643,55 тыс. т (-4% г./г.), а в Польшу — 449,4 тыс. т (-44,9% г./г.).

В феврале Украина экспортировала 1,25 млн т ЗРС, что на 38,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 49,1% меньше по сравнению с февралем 2025 года. Февральские объемы — минимальные с февраля 2023 года. В Китай было направлено 470,77 тыс. т (+45% м./м.; -63,7% г./г.) сырья, в Словакию — 340,6 тыс. т (+12,4% м./м.; +28,7% г./г.), в Польшу — 167,01 м./м; -59,9% г./г.).

Выручка от экспорта ЖРС в феврале составила $99,88 млн (-37,7% м./м.; -50,6% г./г.), а за январь-февраль — $260,13 млн (-42,1% г./г.).

Причины

Сокращение экспорта железной руды из Украины в январе-феврале 2026 года, вероятно, было обусловлено, прежде всего, внутренними производственными ограничениями, а не внешней конъюнктурой.

Основным фактором стали перебои с электроснабжением после атак на энергосистему, которые усложнили работу ГОКов и привели к временным остановкам и ограничению выпуска. В частности, Ferrexpo после приостановки операций в январе смогла возобновить производство только в начале марта, запустив одну линию окомкования.

Дополнительно на отгрузку мог давить сезонный фактор в Китае, где в начале февраля рыночная активность оставалась слабой из-за праздничного периода и вялого спроса. В то же время, общий импорт железной руды Китаем в январе-феврале вырос на 10% г./г.

