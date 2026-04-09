Экспорт железной руды из Украины сократился на 33,9% Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Горнодобывающая отрасль Украины по итогам января-марта 2026 года сократила экспорт железной руды на 33,9% - до 5,61 млн тонн.

Крупнейшим потребителем украинской железной руды традиционно является Китай. В течение указанного периода отгрузки сырья в этом направлении составляли 2,56 млн. тонн (-43,9%).

В Словакию направили 966,82 тыс. тонн (-16,8%), а в Польшу — 751,57 тыс. тонн (-35%).

В марте Украина экспортировала 2,3 млн тонн ЖРС, что на 20,6% меньше, если сравнить с мартом 2025 года. В Китай было направлено 1,23 млн. тонн сырья, в Словакию — 323,26 тыс. тонн, в Польшу — 302,17 тыс. тонн.

Выручка от экспорта ЖРС в марте составила $177,29 млн, а за январь-март — $437,42 млн.

