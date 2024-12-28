Экспорт зерна значительно сократится во второй половине сезона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт зерна значительно сократится во второй половине сезона

Аграрный рынок
9
Экспорт зерна значительно сократится во второй половине сезона
Экспорт зерна значительно сократится во второй половине сезона
Несмотря на уменьшенный урожай в 2024 году Украина продемонстрировала высокую экспортную активность благодаря стабильной работе глубоководных портов.
Активный экспорт в первой половине сезона и меньший урожай повлекут за собой значительное сокращение объемов во второй половине сезона. Об этом для Latifundist сообщил руководитель аналитического отдела ASAP Agri Оливье Буе, пишет usm.media.
Ожидаемые объемы экспорта:
  • пшеница: 6,5 млн тонн (11 млн тонн в 2023/24 МГ);
  • ячмень: 0,5 млн тонн (2,4 млн тонн в 2023/24 МГ);
  • кукуруза: 17,1 млн тонн (18,5 млн тонн в 2023/24 МГ).
Аналитик отмечает, что дефицит объемов может заставить экспортеров рационировать пшеницу и ячмень, что уже влияет на внутренние цены, которые остаются высокими из-за жесткой конкуренции.
На рынке масличных культур также наблюдается сокращение объемов экспорта большинства продуктов, за исключением сои. Ожидаемые объемы:
  • рапс: 0,7 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • подсолнечное масло: 3,1 млн тонн (4,3 млн тонн в 2023/24 МГ);
  • соя: 2,5 млн тонн (1,6 млн тонн в 2023/24 МГ).
Оливье Буе отметил, что соя может повлиять на общий баланс рынка из-за большей маржинальности ее переработки по сравнению с подсолнечником. Это может снизить экспортные объемы сои по сравнению с прогнозами, но в то же время стимулировать производство и экспорт соевого масла и шрота.
Сокращение экспортных объемов во второй половине сезона, по всей вероятности, будет способствовать снижению расходов на фрахт и логистику по сравнению с предыдущим годом, отметил аналитик.
Напомним, с июля по декабрь 2024 года объемы экспорта зерновых из Украины составили 18,9 млн тонн, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года (15,4 млн тонн).
Основные культуры:
  • пшеница: 10 млн тонн (7,6 млн тонн в 2023/24 МГ);
  • ячмень: 2 млн тонн (1,1 млн тонн в 2023/24 МГ);
  • кукуруза: 6,9 млн тонн (6,7 млн ​​тонн в 2023/24 МГ).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.