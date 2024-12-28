Экспорт зерна значительно сократится во второй половине сезона — Finance.ua

Экспорт зерна значительно сократится во второй половине сезона Сегодня 04:39 — Аграрный рынок

Экспорт зерна значительно сократится во второй половине сезона

Несмотря на уменьшенный урожай в 2024 году Украина продемонстрировала высокую экспортную активность благодаря стабильной работе глубоководных портов.

Активный экспорт в первой половине сезона и меньший урожай повлекут за собой значительное сокращение объемов во второй половине сезона. Об этом для Latifundist сообщил руководитель аналитического отдела ASAP Agri Оливье Буе, пишет usm.media

Ожидаемые объемы экспорта:

пшеница: 6,5 млн тонн (11 млн тонн в 2023/24 МГ);

ячмень: 0,5 млн тонн (2,4 млн тонн в 2023/24 МГ);

кукуруза: 17,1 млн тонн (18,5 млн тонн в 2023/24 МГ).

Аналитик отмечает, что дефицит объемов может заставить экспортеров рационировать пшеницу и ячмень, что уже влияет на внутренние цены, которые остаются высокими из-за жесткой конкуренции.

На рынке масличных культур также наблюдается сокращение объемов экспорта большинства продуктов, за исключением сои. Ожидаемые объемы:

рапс: 0,7 млн тонн (на уровне прошлого года);

подсолнечное масло: 3,1 млн тонн (4,3 млн тонн в 2023/24 МГ);

соя: 2,5 млн тонн (1,6 млн тонн в 2023/24 МГ).

Оливье Буе отметил, что соя может повлиять на общий баланс рынка из-за большей маржинальности ее переработки по сравнению с подсолнечником. Это может снизить экспортные объемы сои по сравнению с прогнозами, но в то же время стимулировать производство и экспорт соевого масла и шрота.

Сокращение экспортных объемов во второй половине сезона, по всей вероятности, будет способствовать снижению расходов на фрахт и логистику по сравнению с предыдущим годом, отметил аналитик.

Напомним, с июля по декабрь 2024 года объемы экспорта зерновых из Украины составили 18,9 млн тонн, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года (15,4 млн тонн).

Основные культуры:

пшеница: 10 млн тонн (7,6 млн тонн в 2023/24 МГ);

ячмень: 2 млн тонн (1,1 млн тонн в 2023/24 МГ);

кукуруза: 6,9 млн тонн (6,7 млн ​​тонн в 2023/24 МГ).

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