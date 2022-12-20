Экспорт зерна из оккупированного россией Крыма в Сирию вырос в 17 раз — Reuters Сегодня 05:44 — Аграрный рынок

россия увеличила в 17 раз вывоз в Сирию похищенной из Украины пшеницы.

Об этом сообщает Reuters

По данным одной из крупнейших торгово-информационных платформ Refinitiv, количество пшеницы, которую россия вывозит в Сирию из порта во временно оккупированном Севастополе, в этом году выросло в 17 раз до чуть более 500 000 тонн.

Это около трети общего импорта пшеницы в Сирию.

Поскольку санкции усложняют торговлю Сирии и россии с помощью обычного морского транспорта и морского страхования, две страны все больше полагаются на собственные корабли для перевозки зерна, включая три сирийских судна, подпадающих под санкции, наложенные Вашингтоном.

Напомним, из временно захваченных регионов Украины россия похитила пшеницы минимум на 1 млрд долл.

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Укрінформ По материалам:

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