Экспорт сыра: какое место заняла Украина (инфографика) — Finance.ua

Экспорт сыра: какое место заняла Украина (инфографика) Сегодня 20:43 — Казна и Политика

Экспорт сыра: какое место заняла Украина (инфографика)

По информации Международного торгового центра, в 2022 году наша страна увеличила экспорт сыров до 9 тыс. тонн и заняла 37-е место в мире.

Об этом сообщают в Украинской ассоциации аграрного экспорта.

За пять месяцев 2023 года Украина реализовала на международном рынке 3,3 тыс. тонн сыров на сумму в $16 млн. Пока что наблюдается высокая концентрация экспортных поставок, ведь более 80% выручки получено из Казахстана и Молдовы.

«В нынешнем году среди крупнейших покупателей украинских сыров отсутствуют страны Евросоюза (Польша, Латвия), в прошлом году занимавшие ведущие места в географической структуре экспорта. Во многом похожая ситуация наблюдается по другим определяющим товарным позициям в сегменте молокопродуктов — сливочного масла, сухого и сгущенного молока. Это свидетельствует о том, что нашим производителям не удалось быстро закрепиться на европейском рынке. Кроме того, негативно сказались запреты и ограничения на украинскую агропродовольственную продукцию, которые вводили весной отдельные страны ЕС, и связанная с этим неопределенность для профильных компаний», — отмечают в ассоциации.

Добавляют, что мировой спрос на сыры растет. Стоимость экспорта сыров в мире выросла с $32 млрд в 2018 году до более чем $39 млрд в 2022 году, при этом количественные объемы составляли 7,6 млн тонн еще в 2021 году.

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