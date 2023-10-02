Экспорт рафинированного подсолнечного масла из Украины установил 3-летний рекорд — Finance.ua

Экспорт рафинированного подсолнечного масла из Украины установил 3-летний рекорд
По предварительным данным, экспорт рафинированного подсолнечного масла из Украины в 2022/23 маркетинговом году составил около 535 тыс. тонн (+5% к 2021/22 МГ).
Об этом сообщают аналитики АПК-Информ.
Отмечается, что это стало не только максимумом за последние 3 сезона, но и вторым по величине показателем за всю историю экспорта данного продукта после 2019/20 МГ (666 тыс. тонн).
Основными импортерами украинского рафинированного масла остались страны Евросоюза с долей 45% против 44% в сезоне 2021/22.
Прирост экспорта в данном направлении за сезон-2022/23 составил около 7%.
В то же время, аналитики отмечают более существенный прирост в направлении Малайзии (в 3 раза), Турции (в 3,8 раза), Иордании (+25%) и ОАЭ (+25%).
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