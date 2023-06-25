Экспорт молочной продукции в мае вырос почти на 30% по сравнению с апрелем — Finance.ua

Экспорт молочной продукции в мае вырос почти на 30% по сравнению с апрелем Сегодня 04:51 — Казна и Политика

Экспорт молочной продукции в мае вырос почти на 30% по сравнению с апрелем

Украинские производители молочных продуктов в мае 2023 года нарастили их экспорт до 9760 тонн, что на 29,8% больше, чем месяцем ранее, сообщили в Ассоциации производителей молока (АВМ).

По информации АВМ, за реализуемую на экспорт молочную продукцию удалось выручить 22,53 млн, что свидетельствует о росте выручки на 16,05% по сравнению с апрелем текущего года.

Аналитики отметили, основными экспортными категориями в денежном эквиваленте в мае 2023 года были сухое и сгущенное молоко, на долю которых приходилось 25,57% продаж, молоко и сливки несгущенные — 21,89%, молочная сыворотка — 16,75% и мороженое — 1, 68%.

В АВМ отметили, что в мае Украина увеличила объемы поставок на внешние рынки молока и несгущенных сливок до 2,14 тыс. тонн, что на 22,37% больше в натуральном объеме, чем в апреле. Экспортная выручка по этой позиции составляет $1,22 млн, что на 19,27% больше предыдущего месяца. Основным покупателем украинского молока и сливок стала Молдова, на которую украинские предприятия отгрузили 93,2% этого товара.

Эксперты бизнес-ассоциации отметили рост экспорта сухого и сгущенного молока до 2,49 тыс. тонн (+39,23%) и выручки по этим позициям до $6,03 млн (+35,69%).

«Около 62% экспорта этих продуктов было отправлено в направлении ЕС, что не удивительно, поскольку в условиях морской блокады со стороны российских оккупантов, Украина вынуждена использовать румынский порт Констанца или балтийские порты Польши для поставок продукции пищевой промышленности в страны Азии и Африки», — говорится в сообщении.

Объемы экспорта кисломолочных продуктов, по информации АВМ, достигли 321 тонны, что в денежном эквиваленте составило $397 тыс., что на 37,59% больше в натуральных объемах и на 32,75% больше в денежном эквиваленте. Около 99,6% товара было экспортировано в Молдову, ОАЭ и Армению.

Украина экспортировала 1,63 тыс. тонн молочной сыворотки на сумму $1,02 млн. Естественные объемы экспорта сыворотки выросли на 36,64%, а выручка за поставленный товар увеличилась на 26,82%. Главными направлениями сбыта молочной сыворотки в мае были Китай (30,6%), Польша (26%), а также такие страны, как Малайзия, Иордания, Ливия, Филиппины, Вьетнам, Саудовская Аравия, Турция, Ливан и Молдова. было отгружено 44% товара, отметили аналитики молочного рынка.

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