Экспорт кукурузы превысил 1,5 млн тонн — Finance.ua
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Экспорт кукурузы превысил 1,5 млн тонн

Казна и Политика
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По состоянию на 31 июля в 2024/2025 МГ Украина экспортировала 3 млн 440 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 1 млн 280 тыс. тонн или почти на 60% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
По состоянию на 31 июля экспорт украинской пшеницы составляет 1 млн 438 тыс. тонн, что на 680 тыс. тонн или на 89% больше, чем в прошлом году.
Также украинские аграрии экспортировали 477 тыс. тонн ячменя и 0,3 тыс. тонн ржи.
Экспорт украинской кукурузы составил 1 млн 511 тыс. тонн, что на 399 тыс. тонн или почти на 36% больше, чем в прошлом году.
Кроме того, за границу отправили 4,7 тыс. тонн муки (или 6,3 тыс. тонн в пересчете на зерно), что на 5,0 тыс. тонн или вдвое меньше, чем в прошлом году.
По материалам:
agrotimes.ua
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